Vi söker maskinoperatörer till Bendiro i Falkenberg - AB Effektiv Varberg/Falkenberg - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Varberg

AB Effektiv Varberg/Falkenberg / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Varberg2021-06-29Är du intresserad av att jobba i en modern produktionsmiljö, som är under ständig utveckling? Då är Bendiro platsen för dig. Vi söker dig som har ett tekniskt intresse, är van vid att läsa och förstå ritningar och instruktioner. Du gillar att jobba i team och förstår värdet av att leverera i rätt tid och med rätt kvalitet.Om vår kundBendiro skall tillverka kundspecifika eller unika produkter baserade på metallprofiler för industri och grossister, i första hand i Europa.Vi ska vara en attraktiv leverantör genom att utveckla och upprätthålla effektiva system för såväl kvalitet och miljö som för rationell kommunikation med kunder.?Vi ska också vara en partner för produktutveckling genom att tillföra kunnande inom såväl material- som produktionsteknik.2021-06-29Som maskinioperatör ansvarar du så att din maskin rullar och producerar enligt plan. Du fyller på material. Du ställer även in maskinerna på rätt sätt utefter vilken produkt som skall produceras.Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att jobba som operatör inom industri. Det är ett plus om du har ett privat intresse av att meka.Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta, du är inte rädd för att hugga i där det behövs.Arbetstiderna är ständig natt alternativt helg.Start omgående.Urval och intervjuer sker löpande så ansök redan idag!Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga - ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.För den här tjänsten kommer du inledningsvis vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget med chans till förlängning/övertag av kund.SökordMaskinoperatör, Industri, Falkenberg, produktionVaraktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-10AB Effektiv Varberg/Falkenberg5837353