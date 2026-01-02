Vi söker maskinoperatörer!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Tjänstebeskrivning
Vi på NearYou söker just nu flera medarbetare till uppdrag i Mariestad med omnejd.
Som maskinoperatör har du en viktig roll där du bland annat övervakar maskiner, kör truck och ansvarar för den dagliga driften på avdelningen samt hjälper till i produktionen med diverse uppgifter.
Arbetet utförs hos någon av våra kunder i Mariestad med omnejd. Skiftarbete förekommer. Start omgående eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och som vill arbeta inom industrin. Du är väldigt tillmötesgående och professionell i din yrkesroll och har kanske tidigare arbetat inom branschen. Vidare tror vi att du drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det.
Har du god erfarenhet av truckkörning med motvikt samt truckkort med behörighet A+B är detta mycket meriterande.
Du som söker har fyllt 18 år och innehar B-körkort och tillgång till bil.
Har du frågor, så tveka inte att ringa Konsultchef Patrik Johansson 070 785 84 09. Din ansökan skickar du in via NearYou hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
