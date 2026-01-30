Vi söker Maskinoperatör till kund i Halmstad
Nr.1 Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Halmstad Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Halmstad
2026-01-30
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Trivs du i en industrimiljö och söker nya utmaningar? Trivs du med att vara en lagspelare och tillsammans med dina kollegor lösa problem och nå uppsatta mål? Då är det dig vi söker!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som Maskinoperatör kommer bestå av att övervaka avdelningens maskiner på ett kundföretag som är verksam inom tillverkningsindustrin. I arbetet ingår även att ställa om maskiner, fylla på material samt lättare service och underhåll.
Arbetstiden är förlagd till dagtid med en omgående start.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker en maskinoperatör med ett starkt tekniskt intresse och med goda mekaniska färdigheter. Det är meriterande om du har någon form av industrivana och tidigare ar arbetat med liknande roller, särskilt inom tillverkningsindustrin. Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och struktur i arbetet och det är viktigt att du kan ta egna initiativ och samarbeta väl i team. Önskvärt att du har truckkort med A- och B behörighet.
Du som söker dig till oss är självgående och tycker om att arbeta i ett högt tempo. Du är noggrann, gillar att lösa problem och är prestigelös i det arbete du utför. Vidare motiveras du av att hjälpa till där det behövs och du är inte rädd att pröva nya arbetsuppgifter. Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Jobbnummer
9713787