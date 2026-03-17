Vi söker maskinförare för kommande uppdrag!
Om kundföretaget
Vi är för närvarande på jakt efter en erfaren truck/travers/hjullastarförare som kan bidra till vår kunds team inom industrin. Den här rollen innebär att hantera material på ett effektivt sätt för att säkerställa smidiga produktionsprocesser. Vi söker någon som har erfarenhet av liknande arbete och som är van att arbeta självständigt och ansvarsfullt.
Om du är en skicklig maskinförare och är redo att ta dig an en ny utmaning, kan detta vara rätt roll för dig.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är på heltid och i huvudsak kommer din arbetsdag bestå av lastning & lossning från lasttransporter samt materialförsörjning till produktionen, därav kräver tjänsten viss erfarenhet.
Truck, travers och hjullastarkort är ett krav.Profil
Vi söker dig som har giltigt truckkort, traverskort samt hjullastarkort. Du har erfarenhet av att köra samtliga och arbetar säkert, noggrant och självständigt. Du tar ansvar för ditt arbete, följer rutiner och bidrar till en trygg arbetsmiljö.
Då uppdragen varierar ser vi att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig.
Övrig information
Den rollen som maskinförare är en viktig del av kundens verksamhet. Som maskinförare kommer du att arbeta med att lasta och lossa material, transportera material inom området samt assistera vid olika arbetsmoment på arbetsplatsen. Du förväntas ha god erfarenhet av att köra olika maskiner och vara van vid att arbeta i en industriell miljö.
Välkommen att ansöka om du är en erfaren maskinförare som trivs med att arbeta i en industriell miljö!

Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3508". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Josefine Lindberg josefine@konsultia.se Jobbnummer
9802521