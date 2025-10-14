Vi söker marknadsansvarig för kunds räkning
2025-10-14
Är du en driven och kreativ marknadsförare som gillar att få saker gjorda?
Uppdraget är ett interimsuppdrag som till att börja med är under sex månader, med en eventuell möjlighet till förlängning. Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta hands-on med marknadsföringsaktiviteter hos en av våra kunder i centrala Örebro. Du kommer att skapa innehåll, driva kampanjer, uppdatera webbplatsen, skicka nyhetsbrev och organisera event och webbinarier. Du producerar visuellt material som fotografier och videor samt tar fram säljstöd som presentationer, kataloger och e-lärande.
Du arbetar i nära samverkan med försäljningsteamet för att utveckla kundsegmentering och säljtrattar. Du ansvarar också för att följa upp genomförda aktiviteter med hjälp av datadriven analys och framtagning av åtgärdsplaner. I rollen ingår även att stödja våra återförsäljare i deras marknadsföringsinsatser.
Vem söker vi?
Som person ser vi att du är lösningsorienterad, målinriktad och har god kapacitet att planera och prioritera arbetsuppgifter. Du är kreativ, flexibel och har ett skarpt öga för detaljer. Du drivs av att se konkreta resultat av ditt arbete och har en vilja att kontinuerligt utvecklas.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Maria Roseen, HR-konsult, på telefon 070- 259 05 07, Jennifer Jonsson, HR-Generalist, på telefon 073-059 31 91 eller Cecilia Wenneby, HR-assistent, på telefon 070-301 99 80.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Sista dag att ansöka är 2025-10-28
