Vi söker Lokalplanerare
2025-11-05
För vår kunds räkning söker vi just nu en Lokalplanerare till myndighetskund i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-01-26 och pågå till och med 2028-01-27 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget Tjänsten innebär en förvaltarroll med fokus på lokalplanering kopplat till fastighetsbestånd och lokalbehov inom verksamheten.
Uppdraget är en strategisk rekrytering med syfte att utveckla förmågan att effektivt samordna och optimera det samlade behovet av lokaler. Rollen ska bidra till att säkerställa ett långsiktigt, hållbart och kostnadseffektivt resursutnyttjande.
Som lokalplanerare arbetar du med:
Ansvar för och upprättande samt revidering av lokalförsörjningsplan.
Stödja verksamheten i att formulera lokal- och verksamhetsbehov kopplade till uppdraget.
Hantera den årliga förhyrningsprocessen, inklusive uppsägningar, omförhandlingar och nyteckningar av hyresavtal.
Säkerställa effektivt och kvalitetssäkrat nyttjande av lokaler genom samordnad lokalplanering.
Upprätta beslutsunderlag, inklusive ekonomiska analyser enligt lokalförsörjningsplan.
Koordinera med förvaltare och affärsansvariga gällande löpande underhåll och investeringar i lokaler.
Samordna och samarbeta med interna intressenter avseende behov av lokaler för verksamheten.
Påvisa långsiktigt behov av lokaler i förvaltnings- och utvecklingsplaner.
Delta i eller stödja projekt och upphandlingar.
Fungera som ägarrepresentant gentemot samtliga interna intressenter.
Övrigt: Start: 2026-01-26 Slut: 2028-01-27 Omfattning: 100% Option: 1+1 Placering: Stockholm Bakgrundskontroll: En säkerhetsprövning kommer att genomföras Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 2 års erfarenhet av kommersiell förvaltning alternativt 4 år i rollen som fastighetsförvaltare där ansvar för kommersiella lokaler har ingått.
Minst 4 års erfarenhet av fastighetskännedom och kunskap om jordabalken primärt kap 12 (hyreslagen).
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller likvärdig.
Flytande i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Minst 3 års erfarenhet av att arbetat inom offentlig sektor.
Minst 2 års erfarenhet av projektledning.
God datorvana och erfarenhet av Office-programmen.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
