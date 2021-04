Vi söker logistikoperatörer för sommarvikariat - Fresenius Kabi AB - Lagerjobb i Upplands-Bro

Fresenius Kabi AB / Lagerjobb / Upplands-Bro2021-04-15Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik.Fresenius Kabi står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor - på och utanför sjukhus. Våra produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människors livskvalitet.Under mottot "Caring for life" sätter Fresenius Kabi människan i centrum, som patient, kund och medarbetare.I Brunna, Kungsängen, finns produktionsanläggningen för råvarutillverkning av bland annat äggfosfolipider och NaGlyP.Vi söker nu sommarvikarier till våra lager som ligger i Brunna, Stockholm. På våra lager hanterar vi både råvaror för produktionen och färdigvaror till våra kunder.2021-04-15Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:Godsmottagning samt plockning av våra produkter och råvarorLastning och lossning av bilar/containrarTruckkörning (skjutstativtruck)I övrigt förekommande uppgifter på avdelningarnaOm digVi söker dig som är kvalitetsmedveten, noggrann, serviceinriktad och har god förmåga till samarbete samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du har gymnasieutbildning, god datorvana och goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande. Truckkort samt truckvana är ett krav.Tjänsten är ett sommarvikariat mellan 2021-06-01 och 2021-08-31. Tjänsten innebär skiftarbete förlagt till dagtid, 06:30-17:00.Vi är ett växande företag med cirka 1100 anställda i Sverige, och över 37 000 anställda världen över. Vi är stolta över våra produkter och det genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Vår världsomfattande utsträckning innebär att där finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.KontaktVill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Kristofer Karlsson 018-644 575 eller Johan Lundberg 08-581 780 91. Facklig kontaktperson är Madeleine Jiderlund för IF Metall Brunna, 0709-683410.Välkommen med din ansökan via länken nedan, urval kommer att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller post.Varaktighet, arbetstidEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-05-16Fresenius Kabi AB5695437