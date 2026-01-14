Vi söker lödare - Åstorp
2026-01-14
Vi söker ni dig som tidigare jobbat med hårdlödning och vill fortsätta din resa på ett expansivt bolag som är i en tillväxtfas.
I rollen kommer du huvudsakligen att arbeta med:
Löda komponenter enligt ritningar och produktionsunderlag
Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller våra högt ställda krav
Fyllning av köldmedium i enlighet med gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter
Kontroll och dokumentation av genomförda moment i produktionen
Samarbeta med kollegor för att säkerställa ett smidigt produktionsflöde och hög kvalitet
Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 07:00-16:00

Vi söker dig som har:
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av lödning inom industri eller produktion
God vana vid att läsa och tolka ritningar
Erfarenhet av att arbeta med lödverktyg (lödkolvar med mera)
Förståelse för produktionsflöden och kvalitetssäkring
Personliga egenskaper
Vi ser att du är:
Fingerfärdig och tekniskt skicklig
Noggrann med ett gott detaljseende
Flexibel och van vid att arbeta i en verksamhet i ständig förändring
Bekväm med att använda olika verktyg
God på att samarbeta och kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift
I god fysisk form och trivs med ett aktivt arbete
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Kontakt
Ann Larsson ann@processbemanning.se +46 703167020 Jobbnummer
9682770