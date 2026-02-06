Vi söker leveransplanerare till Lantmännen!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö
2026-02-06
Är du en strukturerad lagspelare som brinner för att ge utmärkt service och söker efter arbete i en koordinerande roll? Har du tidigare arbetat med kundbemötande, ärendehantering eller leveransplanering? Då har vi den perfekta tjänsten för dig!
Som leveransplanerare på Lantmännen kommer du tillsammans med engagerade kollegor att ansvara för planering och koordinering av leveranser, problemhantering samt övriga allmänna frågor kring de svenska lantbrukarnas spannmålsleveranser, avtal och order. Du kommer att ta emot och hantera ärenden via telefon och mail och det är av stor vikt att du är lösningsorienterad. Rollen innebär även ett nära samarbete med interna avdelningar såsom planering, inköp, försäljning och produktion. Du kommer således att agera som intern support samt support gentemot kunderna som består av lantbrukare, åkerier och säljare.
Du kommer i rollen vara spindeln i nätet för de kontaktytor som teamet innehar genom att hantera inkommande telefonsamtal och mail. Support och problemlösning i leveranskedjan kommer bli en del av det dagliga arbetet du kommer arbeta mycket i ärendehanterings- och affärssystem.
Denna tjänst är förlagd på heltid under kontorstider och du kommer vara anställd av StudentConsulting men arbeta på plats från Lantmännens kontor som är beläget i centrala Malmö. Tjänsten startar omgående och sträcker sig till och med slutet av augusti, men det finns goda chanser till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Du som har erfarenhet av servicerelaterade roller
Du som har god dator- och systemvana samt är van vid att använda telefon som arbetsverktyg
Flytande i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Vi söker dig som brinner för att ge god service till såväl kunder som kollegor. För att lyckas i rollen ser vi att du är prestigelös, ansvarstagande och kommunikativ. För dig är det naturligt att vara en lagspelare samtidigt som du är duktigt på att arbeta självständigt och ta initiativ till nya arbetsuppgifter. Vi ser även att du är lösningsorienterad med ett starkt sinne för kvalité och den totala kundupplevelsen.
Meriterande erfarenheter för rollen är:
Erfarenhet av ERP-system, specifikt Movex/Infor M3
Erfarenhet av kundtjänst, leveransplanering eller andra koordinerande roller
Erfarenhet inom logistik, orderhantering eller likannde
Utbildning inom relevant område
Vill du hitta din framtida arbetsplats och tycker att beskrivningen ovan stämmer in på dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett heltidsjobb.
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)
Neptunigatan 47 (visa karta
)
211 18 MALMÖ
StudentConsulting
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com
9729241