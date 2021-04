Vi söker lekterapeut till Lekterapi! - Västra Götalandsregionen - Sjukgymnastjobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Göteborg2021-04-07Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Om verksamhetenLekterapin är en pedagogisk verksamhet för barn, ungdomar och anhöriga som vistas på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.Här arbetar 10 pedagoger, 1 specialpedagog och 2 bibliotekarier. Pedagoger som arbetar på lekterapier kallas lekterapeuter.Välkommen till en dynamisk verksamhet under ständig utveckling. I februari flyttade verksamheten in i fantastiska lokaler i barnsjukhusets nya tillbyggnad. Vi är stolta över vår goda arbetsmiljö med hög delaktighet i både stort och smått. Vi har regelbundna reflektioner kring de utmanande situationer vi ställs inför, i syfte att stärka och stötta varandra.2021-04-07Tillsammans med bibliotekarier och sjukhuslärare arbetar vi mot det gemensamma målet att erbjuda en frizon i sjukhusvärlden, en trygg och kreativ miljö för alla. Som lekterapeut möter du patienter och anhöriga både i lekterapins lokaler eller enskilt på vårdrum. Du ansvarar för att barn och ungdomar erbjuds individanpassade aktiviteter och stimulans. Målgruppen är barnsjukhusets patienter 0-18 år.Arbetet varierar från dag till dag, exempel på arbetsuppgifter kan vara att bemanna den öppna verksamheten, besöka patienter på vårdrum enligt gemensam veckoplanering och ansvara för olika aktiviteter. Du arbetar ansvarsfullt med stor självständighet inom gemensamma ramar för att skapa positiva upplevelser också i svåra situationer.En viktig del i lekterapeutens arbete är förberedelse inför procedurer och behandlingar genom ökad delaktighet och samverkan med den ordinarie pedagogiska verksamheten för patienter med långa vårdtider. Att städa och rengöra material ingår i det dagliga arbetet.Om digVi söker dig med pedagogisk högskoleexamen (förskollärare, fritidspedagog eller liknande). Du harminst tre års erfarenhet av pedagogiskt arbete efter avslutad examen. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är meriterande. Arbetet som lekterapeut ställer stora krav på mognad, flexibilitet och kreativitet. Självklart har du lätt för att kommunicera med barn och unga. Du är trygg i din yrkesroll vilket gör att du snabbt skapar förtroendefulla möten.Du har förmåga att arbeta med ett helhetsperspektiv, är lösningsfokuserad och vill arbeta för verksamhetens, gruppens och din personliga utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Varmt välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-06-01 - 2021-12-31 VisstidsanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-21VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5674701