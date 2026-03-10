Vi söker legitimerad läkare för uppdrag i Simrishamn
2026-03-10
Vi söker en legitimerad läkare till bemanningsuppdrag på en vårdcentral i Simrishamn.
Uppdraget omfattar sedvanliga arbetsuppgifter i primärvård på vårdcentral. Du ska kunna jobba i PMO, det är meriterande om du har erfarenhet av TIK.
Period: Vecka 15-35, 2026
Arbetstider 08.00-17.00, mån-fre
Bli en del av gemenskapen på Pelmatic!
Med stort ansvar och mycket arbetsglädje söker vi dig som är legitimerad läkare eller specialistläkare med minst två års erfarenhet, som brinner för ditt yrke och som vill vara med och förbättra vårdsverige tillsammans med oss på Pelmatic!
När du tar uppdrag tillsammans med oss blir du en del av ett kompetent och positivt bemanningsföretag som varje dag stöttar dig i ditt uppdrag. Vi är arbetsgivaren som bryr sig! Medan du tar hand om vården, tar vi hand om dig.
Läs mer om Pelmatic och skicka in en intresseanmälan!https://www.pelmatic.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: info@pelmatic.se Arbetsgivare Pelmatic AB
(org.nr 559276-6918) Jobbnummer
9789056