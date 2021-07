Vi söker Larmoperatörer - Dag/Natt - Security Assistance Syd AB - Supportteknikerjobb i Malmö

Security Assistance Syd AB / Supportteknikerjobb / Malmö2021-07-06Security Assistance Syd AB är ett auktoriserat bevakningsföretag med säte i Malmö. Vi erbjuder traditionella bevakningstjänster som rondering, stationär bevakning och utryckningar med specialisttjänster så som fastighetsjour och brandskydd i hela Öresundsregionen. Med vår larmcentral erbjuder vi larmcentraltjänster i hela Sverige.Security Assistance verksamhet är ISO-certifierad enligt ISO9001:2015, certifierad enligt SSF136 (certifierat larmcentral) samt SSF1063 (certifierat bevakningsföretag).OM DIGVi förutsätter att du har hög moral med stor känsla för service och en genuin vilja att leverera det kunden förväntar sig. Vidare tror vi att du är flexibel, stresstålig och tar dig an problemlösning med en nyfiken och positiv attityd. Du gillar utmaningar och trivs med att ha ett omväxlande arbete med många bollar i luften. Det är även meriterande om du talar flera språk.Grundkrav för att ansökan skall behandlas är:Behärskar det svenska språket i tal och skrift med goda kunskaper i engelska, då språken används dagligen i ditt arbeteHar möjlighet att arbeta 12 timmars pass under både dag och nattVäldigt god datorvanaOstraffadOrdnad privatekonomiPlus i kanten:Tidigare erfarenhet av serviceyrke, gärna med telefonvanaTidigare arbetat i skiftTidigare erfarenhet från säkerhetsbranschenOM TJÄNSTENLarmcentralen innebär arbete på dygnets alla timmar vid årets alla dagar. Att arbeta i en larmcentral är att utgöra en del av verksamhetens nav. Du hör till våra absolut viktigaste medarbetare. Du kommer att ta emot och hantera larmsignaler, video, felanmälningar, telefonsamtal och radioanrop. Det är i regel du som får eller tar den första kontakten med kunder, väktare, polis och andra myndigheter. Du arbetar med att ta emot och förmedla såväl larmhändelser som felanmälningar åt våra kunder. I ditt arbete kommer du att komma i kontakt med en stor skara människor via telefon. Till din hjälp har du datorprogram som hjälper dig att hantera bland annat larmhändelser, telefonsamtal, kameraövervakning etc i det löpande arbetet.2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-07-31Security Assistance Syd ABFlygplansgatan 1-320024 Malmö5850603