Vi söker lärarvikarier till Haninge! - Bilda Personalmäklarna I Stockholm AB - Grundskolelärarjobb i Haninge

Bilda Personalmäklarna I Stockholm AB / Grundskolelärarjobb / Haninge2020-03-172020-03-17BILDA personalmäklarna är ett auktoriserat bemanningsföretag med lång erfarenhet av uthyrning och förmedling av vikarier till skolor och förskolor. Vi har varit verksamma 20 år i branschen och genom hög kvalitet och stort yrkeskunnande erbjuder vi våra kunder och personal ett genuint engagemang.BILDA erbjuder en flexibel anställning där du själv bestämmer hur mycket du vill arbeta, och tillsammans med oss vilka tjänster du vill ta inom förskola och/eller skola. Uppdragens längd varierar men är oftast en eller ett par dagar. Nu söker vi dig som kan arbeta i Haninge, men även i andra delar av Stockholm.Vidare erbjuder vi introduktionsutbildning samt löpande stöd och dialog med din kontaktperson på BILDA. Du som anställd omfattas även av kollektivavtal.Som lärare har du ansvar för en hel klass. Du undervisar i de aktuella ämnena, som du väljer tillsammans med oss på BILDA. Oftast finns lektionsplanering och du tar då vid där den ordinarie läraren slutade vid förra lektionstillfället. I de fall där lektionsplanering saknas är det viktigt att vara lösningsorienterad för att snabbt kunna skapa en så innehållsrik lektion för eleverna som möjligt.För att arbeta som vikarie behöver du:Gymnasieexamen eller motsvarandeTidigare arbetslivserfarenhet i SverigeTala och skriva god svenskaLärarroll: Kunskap i undervisningsämnena, vana att leda/tala inför gruppMeriterande är även om du:Har relevant utbildning och/eller kunskapHar erfarenhet av pedagogiskt arbeteFör att passa in i rollen som vikarie tror vi även att du har hög social kompetens, är flexibel samt van att ta egna initiativ. Du bör även trivas i en energisk miljö samt vara engagerad och ansvarstagande i ditt arbete. Det centrala i vikarierollen är även ditt stora intresse för att arbeta med barn och ungdomar.Tycker du att detta passar in på dig? Sök då tjänsten via vår hemsida eller klicka på "sök jobbet" här i annonsen. Observera att vi inte tar emot ansökningar per e-post.För att arbeta med barn behöver du enligt lag ha ett utdrag ur belastningsregistret. Via vår hemsida kan du hitta information och ladda ner blanketten "begäran om utdrag ur belastningsregistret för förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg". Gör det redan idag!Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-03-29Bilda Personalmäklarna i Stockholm AB5153032