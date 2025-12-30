Vi söker lärare till Strömstads kommuns lärarpool
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla utbildning för barns och elevers personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi arbetar utifrån helhetsidén att lärande och utveckling sker genom trygghet, glädje, lust och engagemang. Vi arbetar tillsammans för att all utbildningsverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Arbetsuppgifter
Vi söker lärare för tidsbegränsade anställningar i vår lärarpool under vårterminen, med möjlighet till förlängning. Omfattningen kan vara heltid eller deltid.
Du kommer att ha din huvudplacering på en av kommunens grundskolor, men kommer ibland behöva byta arbetsställe för att kunna stötta på andra enheter som har behov av en lärarvikarie.
Med ett tydligt ledarskap gör du eleverna delaktiga i undervisningen och skapar en trygg, tillgänglig och inspirerande lärmiljö. Du bidrar med engagemang, struktur och nyfikenhet där det behövs som mest tillsammans med ordinarie personal.
Rektor på din huvudplacering kommer att vara din närmsta chef.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i grundskolan, antingen i årskurs F-6 eller 7-9. Tjänsterna kan vara riktade mot olika stadier beroende på verksamhetens behov.
För dig är det naturligt att anpassa dig till nya miljöer och tycker om variation. Du har lätt för att se vart din hjälp och kompetens behövs under arbetsdagen.
Som person är du lugn och stabil och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla elever. Vi ser även att du är nyfiken och vill utvecklas i ditt arbete. Din kreativitet smittar av sig på andra och skapar ett engagemang och motiverar till lärande. Du bidrar gärna med idéer och nya tankesätt för att driva verksamheten framåt.
Du har en god förmåga att skapa professionella relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du kan kommunicera väl på svenska i både tal och skrift.
Du behöver ha B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi intervjuar löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
