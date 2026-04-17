Vi söker lärare i Spanska till IES Jönköping
Bli en del av vårt team som lärare i spanska för mellanstadiet och högstadiet på IES Jönköping!
Är du en passionerad språklärare som vill inspirera nästa generation att upptäcka det spanska språket och dess rika kultur? Vi söker en engagerad och legitimerad lärare i spanska som vill vara med och driva en högklassig språkundervisning på vår skola. Hos oss får du arbeta i en dynamisk, internationell miljö där vi tillsammans skapar studiero, akademisk framgång och en trygg miljö för alla.
Detta är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning på 100 % med tillträde den 3 augusti 2026.
Om rollen
Vi är en internationell skola med 850 elever från förskoleklass till årskurs 9 och 130 medarbetare från hela världen. Som lärare i spanska ansvarar du för att planera och genomföra inspirerande lektioner för både mellanstadiet och högstadiet. Du arbetar nära ditt ämneslag och blir dessutom mentor för en grupp om ca 15 elever, där du får chansen att coacha dem i deras personliga och akademiska utveckling.
Vem söker vi?
Vi söker en trygg och professionell pedagog som trivs med att vara en förebild i klassrummet. För denna tjänst ser vi endast sökande med svensk lärarlegitimation.
Kvalifikationer som vi prioriterar:
Svensk lärarlegitimation med behörighet i spanska.
Ytterligare ämnesbehörighet är meriterande för att fylla en heltidstjänst, men fokus ligger på din expertis i spanska.
Positiv och samarbetsinriktad - du är en lagspelare som sprider energi i kollegiet och bidrar till vår "Tough Love"-kultur.
Förmåga att skapa engagemang och språkligt självförtroende hos eleverna.
Vad vi erbjuder dig
En stabil och permanent tjänst: Vi erbjuder 100 % tjänstgöringsgrad med målet om en långsiktig tillsvidareanställning.
Stark introduktion: Extra planeringsdagar och ett välstrukturerat mentorskapsprogram för att du ska få bästa möjliga start.
Professionell miljö: Tydliga rutiner och digitala system som låter dig fokusera på undervisning.
Förmåner: Konkurrenskraftig lön, hälsosamma pedagogiska luncher och kollektivavtal.
Elevsäkerhet Våra elevers säkerhet är vår högsta prioritet. Alla kandidater som går vidare i processen kommer att genomgå en bakgrundskontroll från Polisen. Vi kommer också att efterfråga tre Bank-ID/verifierade referenser.
Så här ansöker du: Skicka ditt personliga brev och CV, tillsammans med din lärarlegitimation, till: jobs.jonkoping@engelska.se
Vänligen skriv endast "Spanskalärare" i ämnesraden.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 3 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: jobs.jonkoping@engelska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Spanskalärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), http://www.jonkoping.engelska.se
Birkagatan 41 (visa karta
)
561 33 HUSKVARNA Arbetsplats
Grundskola Jönköping År 1-9 Jobbnummer
9861052