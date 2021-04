Vi söker lärare i matematik och NO ÅK4-6 - Pysslingen Förskolor och Skolor AB - Grundskolelärarjobb i Östersund

Pysslingen Förskolor och Skolor AB / Grundskolelärarjobb / Östersund2021-04-06Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Idag finns det 25 grundskolor inom Pysslingen, flertalet med integrerade förskolor och fritidshem. Skolorna har olika pedagogiska inriktningar men ett gemensamt fokus på hög kvalitet, elevernas välmående och strategier för bättre lärande. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Pysslingen Skolor är en del av AcadeMedias grundskolor.Matte/NO lärare i ÅK4-6Friggaskolan är en fristående skola inom Pysslingen som disponerar lokaler vid Sollidenområdet i Östersund. Det är ett naturskönt område med en mängd olika verksamhetsformer. Skolan erbjuder en mysig närmiljö där naturen finns med som en viktig tillgång i den öppna skolgård som skolan har. HÄR är en elevproducerad film om FriggaskolanSkolan har läsåret 2020/21 ca 48 st elever i varje årskurs från förskoleklass upp till ÅK9. Totalt på skolan finns 482 eleverVi arbetar mycket med digital teknik och elever från ÅK 1 har tillgång till en egen Chromebook. Elever i förskoleklass har tillgång till 1 Ipad/2 elever.Ditt uppdragVi erbjuder nu en tjänst på 75% - 100% för undervisning i matematik och NO i ÅK4-6.2021-04-06I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Då skolan arbetar mycket digitalt ser vi självklart att du både har en hög kompetens inom det området, men framförallt delar våran inställning att det digitala tillhör framtidens skola.Vi erbjuderVi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det inom Pysslingen finns många karriärvägar. Genom vårt utvecklingsarbete får du utmana dina kollegor och låta dig själv utmanas och växa med fokus på hög kvalitet och glädje.Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2021-22, men möjlighet finns att den på sikt kan övergå till en tillsvidareanställning . Tillträde i augusti 2021Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Tommy Lundkvist på 070-3201121 eller mailadress tommy.lundkvist@pysslingen.se Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-06Pysslingen Förskolor och Skolor AB5673286