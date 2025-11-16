Vi söker lärare i fritidshem
2025-11-16
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Lärare i fritidshem till Vittra Östertälje
Ditt uppdrag och profil
Vi erbjuder nu en tjänst på 65% för undervisning i fritidshemmet. Tjänsten är uppdelad på 50% tillsvidareanställning och 15% visstidsanställning under läsåret 25/26, med eventuell förlängning.
Vi söker dig som är legitimerad lärare och som genuint är intresserad av att arbeta i team för elevernas bästa.
Vi söker en tydlig ledare och att du har elevernas sociala utveckling och mående i fokus. Vi ser gärna att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor.
Du trivs även i en miljö präglad av mod och medvetet lärande, det är så vi gör skillnad.
Som lärare i Vittra är du med och formar medvetna barn och elever genom att ge dem rätt verktyg och kunskap för att skapa ett mer hållbart samhälle.
I Vittra eftersträvar vi ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen hör ihop samt hur vi i fritidshemmet kan arbeta kompensatoriskt och stödjande i olika processer.
Vi värdesätter att du vill arbeta i team och vill bidra genom utbyte av erfarenheter och kompetens till den kollegiala utvecklingen i arbetslaget och i hela verksamheten.
Vi har höga förväntningar på varandra, arbetar tillsammans som team utifrån en tydlig pedagogisk riktning. Vi bygger en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas och växa, elever som medarbetare.
Arbetslagen är sammansatta utifrån pedagogernas kompetens och behörigheter och leds av arbetslagsledare.
Vi söker en pedagog som delar vår elevsyn om att "alla elever vill göra sitt bästa, och att det är vårt ansvar att ge dem rätt förutsättningar".
Vi erbjuder
Som en skola inom Academedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tjänsten är en tjänst på 65%; en del tillsvidareanställning på 50% samt en del visstidsanställning på 15% under läsåret 25/26, med eventuell förlängning.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Katarina Montenius på katarina.montenius@vittra.se
.
