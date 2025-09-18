Vi söker lärare åk F-3 till Varnhemskolan
Skara kommun, Varnhemsskolan / Grundskollärarjobb / Skara Visa alla grundskollärarjobb i Skara
2025-09-18
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Varnhemsskolan i Skara
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Det börjar med en bra lärare!
Vi på Varnhemskolan söker nu en ny medarbetare för undervisning i F-3.
I förskoleklass lägger vi grunden för elevernas fortsatta arbete inom grundskolan. Vi ser vikten av att eleverna i de tidiga åldrarna får möta kompetent personal som arbetar utifrån ett relationellt förhållningssätt.
Varnhemskolan är vår grundskola mitt i Vallebygdens vackra kulturlandskap, nära den anrika klosterkyrkan och Hornborgasjön. Varnhemskolan har cirka 150 elever varav drygt hälften är inskrivna på fritidshemmet. På skolan arbetar pedagoger och övriga funktioner i ett nära samarbete med elever och varandra. Under de senaste åren har både skolbyggnaden ut- och invändigt och skolgården rustats upp.
Skara kommun är med i ett nationellt forskningsprojekt där vi arbetar för att utveckla undervisningen i matematik för att skapa än bättre förutsättningar för att alla elever ska lyckas med sina matematikstudier. Matematiklärare på alla stadier i kommunen arbetar med specialdesignade lektionsupplägg som ser till att våra elever får arbeta med den viktigaste matematiken, alltså den matematik som är nödvändig för att kunna lära sig mer matematik.
Arbetet innebär
Dina arbetsuppgifter innebär undervisning på Varnhemskolan med placering i F-3.
Du ansvarar för att planera, genomföra, utveckla, följa upp och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Arbetet sker såväl enskilt som i samverkan med kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd. Vi vill att undervisningen ska vara intressant och inspirerande för våra elever. Vi är till för dem!
Vem är du?
Du är en engagerad, tydlig och trygg pedagogisk ledare som både inspirerar och skapar trygghet i klassrummet. Med kreativitet och initiativkraft ser du möjligheter och bidrar aktivt till skolans utveckling. Du planerar och strukturerar din undervisning med fokus på varje elevs behov och lärande så att alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. Genom din lyhördhet och förmåga att se saker ur olika perspektiv bygger du starka relationer och samarbeten - med elever, kollegor och vårdnadshavare.
För oss är förmågan till goda relationer i kombination med goda ämneskunskaper vår framgångsfaktor.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
- Vara legitimerad lärare, behörig att undervisa inom grundskolans F-3.
- Ha goda datakunskaper/digital kompetens
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information och villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid med ferietjänst. Tillträde 26-01-07 eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer samt tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag!
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Arbetsplats
Skara kommun, Varnhemsskolan Kontakt
Alexandra Wilenius, rektor Varnhemskolan 0511-32951 Jobbnummer
9514634