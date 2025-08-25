Vi Söker Lagermedarbetare Till Ceva!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås
2025-08-25
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Borås
, Ulricehamn
, Tranemo
, Göteborg
, Kungsbacka
Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Vi letar efter engagerade medarbetare som vill arbeta i en fartfylld lagerverksamhet. Behov finns på flera avdelningar - bland annat plock & pack, returhantering och inleverans.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Mottagning och utskick av gods
• Plock och pack av varor
• Hantering av returer
• Arbete i produktionen enligt fastställda rutiner
• Truckkörning
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, visstidsanställning
• Dag och kvällsskiftProfil
Som lagerarbetare på CEVA Logistics arbetar du målinriktat med olika delar av lagerhantering. Rollen innebär att du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där samarbete och engagemang är centrala för att nå gemensamma mål.
Vi söker dig som är:
• Serviceinriktad och flexibel med ett leende på läpparna.
• Noggrann och ansvarstagande.
• Trivs med att arbeta i högt tempo.
• Gillar att arbeta fysiskt. Kvalifikationer
• God datavana.
• Lagererfarenhet.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift.
• Gymnasiekompetens
• Truckkort
Meriterande:
• Erfarenhet av truckkörning med skjutstativtruck
Passar ovan beskrivning in på dig, vänta inte med att söka! Urval och anställning sker löpande.
Om CEVA:
CEVA Logistics tillhandahåller globala lösningar genom hela logistikkedjan för att koppla samman människor, produkter och leverantörer över hela världen. På CEVA brinner vi för vårt arbete och det värde vi levererar till våra kunder och som företag. Framför allt värdesätter vi våra medarbetare. Det är därför vi bygger en global kultur av lagarbete och respekt. Vi uppmuntrar initiativ, och vi engagerar och ger vår mångsidiga arbetsstyrka möjlighet att växa inom CEVA.
CEVA erbjuder ett brett utbud av heltäckande och skräddarsydda lösningar inom logistik och frakt tack vare våra 98 000 anställda vid mer än 1 000 anläggningar i 160 länder över hela världen. Med det nyligen genomförda förvärvet av tidigare Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, bygger vi ett av världens ledande erbjudande inom e-handelstjänster. Vi lyckas genom våra medarbetares engagemang och passion - hjärtat i vår organisation. Vi växer i snabb takt - ta chansen att växa med oss! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Frida Stenlund frida.stenlund@posti.com
9473010