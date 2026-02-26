Vi söker lagermedarbetare i Eskilstuna

Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2026-02-26


Vi söker lagermedarbetare till modern terminal i Eskilstuna!
Vill du arbeta i en dynamisk och teknikdriven miljö där laganda, utveckling och arbetsglädje står i fokus? Nu söker vi engagerade lagermedarbetare till ett kommande uppdrag i en modern terminal i Eskilstuna där truckkort inte är ett krav.
Om rollen
Som terminalmedarbetare får du en varierad arbetsdag där du arbetar med moderna system och tekniska hjälpmedel. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan bland annat vara:

Plock och pack av varor

In- och utlastning

Övriga lagerrelaterade uppgifter

Du arbetar nära dina kollegor i team där samarbete, respekt och ansvar är en självklar del av vardagen. Tillsammans skapar ni en trygg och effektiv arbetsmiljö där alla bidrar med sina styrkor.
Vi söker dig som:
Är noggrann och trivs med ett fysiskt aktivt arbete

Behärskar svenska väl och har grundläggande kunskaper i engelska

Har teknisk förståelse och är nyfiken på nya arbetssätt och system

Kan arbeta skift

Har hög tillgänglighet och kan rycka in med kort varsel

Truckkort är meriterande, men inte ett krav

Vi värdesätter mångfald och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. För oss är din inställning, arbetsvilja och vilja att utvecklas det allra viktigaste.
Omfattning
Tjänsten är vid behov med goda möjligheter till ett mer fast schema över tid.
Därför ska du jobba hos oss
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats där trygghet, respekt och utveckling är en självklar del av kulturen. Du får rätt förutsättningar och verktyg för att lyckas och möjlighet att växa tillsammans med ett engagerat team.
Var med och bidra till framtidens logistik i en modern terminal i Eskilstuna!

Publiceringsdatum
2026-02-26

Så ansöker du
Detta är en annons för kommande uppdrag. Urval sker löpande och rekryteringsprocessen kan därför ta lite längre tid än vanligt.
Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss via mejl.
Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7294987-1862177".

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9764494

