Vi Söker Lagermedarbetare Heltid
2026-02-10
Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som lagerarbetare hos våran kund får du ett spännande arbete i en modern logistikverksamhet. Du blir en viktig spelare för företagets framgång, och kommer ha stora möjlighet att utveckla dina erfarenheter och kunskap.
Detta är en heltidstjänst där man arbetar dagtid mån-fre, tiderna varierar från dag till dag mellan 6-15, 7-16 och 8-17 så viktigt att du kan vara flexibel och kan arbeta dessa tider.Arbetsuppgifter
Du kommer jobba i högt tempo där kvalitet är minst lika viktigt som kvantitet. Du kommer främst få jobba med plock med vagn.
Vad vi söker
Hos vår kund kommer du möta ett härligt gäng där vi tror att du en peppande kollega som är hjälpsam och ställer upp för andra.
Som person tror vi att du är driven, effektiv och noggrann med en stark vilja att leverera ett bra jobb. Du ska kunna arbeta självgående och i ett team där det är högt tempo.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Truckkort och tidigare erfarenhet av lager eller liknande arbete är krav. Men det viktigaste är personliga egenskaper och inställning.
Detta är ett bemanningsuppdrag via Pokayoke.
Intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
https://pokayoke.se/
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se
