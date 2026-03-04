Vi söker lagermedarbetare!
2026-03-04
Tjänstebeskrivning
Just nu söker vi lagermedarbetare till våra kunder i Jönköpingsområdet. Att arbeta inom lager och logistik hos våra kunder innebär bland annat arbetsuppgifter som plock och pack, in- och utleveranser, conatinertömning samt truckkörning. Beroende på vilket företag just du matchar emot kan arbetstiderna variera, dagtid, 2-skift eller natt.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Vi söker sig som har tidigare erfarenhet av arbete inom lager/logistik med en stor vilja till utveckling och kan ta egna initiativ. Du ska vara en driven och arbetsam person som kan ha många bollar i luften samtidigt.
Då arbetsuppgifterna till stor del består av truckkörning så är truckkort och erfarenhet av att köra truck starkt meriterande men inget krav.
Körkort och bil är ett krav.
Då vi arbetar med löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
