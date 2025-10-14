Vi söker lagermedarbetare
2025-10-14
Trivs du med ett fysiskt arbete och vill arbeta på lager? Är du engagerad och driven? Då vill vi gärna komma i kontakt med just dig!
Just nu letar vi efter drivna och engagerade lagermedarbetare som vill vara en del av ett härligt team inom plock och pack. Hos oss får du chansen att arbeta i en aktiv miljö där resultat, tempo och laganda står i fokus.
Vi söker dig som:
• Är målmedveten och alltid strävar efter att leverera på topp
• Trivs med fysiskt arbete och uppskattar ett högt arbetstempo
• Har ett logistiskt tänk och en vilja att lära dig nya saker
• Är en sann teamspelare som bidrar till en god stämning på arbetsplatsen
Vi har behov under olika tider på dygnet - dag, kväll, natt och helg - så det finns stor flexibilitet beroende på vad som passar dig bäst.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är punktlig, noggrann och tar ansvar - en person som levererar kvalitet varje gång. Du har ett naturligt driv, gillar att arbeta effektivt och brinner för att ge bra service. Att jobba i ett högt tempo sporrar dig, och du ser resultat som en belöning för ditt hårda arbete.
Arbetet kan vara fysiskt krävande, så vi ser gärna att du är i god form och inte räds att ta i där det behövs. Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill kombinera jobb med studier eller annan huvudsaklig sysselsättning - och för rätt person kan det även finnas chans till heltidsarbete framöver.
Vi söker dig som:
• Har gymnasiekompetens
• Är ostraffad
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Har en pågående sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete)
Det är meriterande om du har lagererfarenhet.
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, sök därför tjänsten redan idag!
OM FÖRETAGET
StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
