Vi söker lagerarbetare i Linköping
2025-11-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Vi på Posti Logistics Staffing söker nu en engagerad och pålitlig lagermedarbetare till en av våra kunder i Linköping.
I rollen som lagerarbetare hos vår kund kommer du att arbeta med sedvanliga lageruppgifter och truckkörning ( främst motvikt). Du kommer att vara delaktig i både in- och utleveranser, lossning och lastning av gods samt daglig kontakt med chaufförer och kunder. Arbetet innebär även administration i digitala system och handdatorer.Arbetsuppgifter
Delta i den dagliga driften tillsammans med lageransvarig
Hantera inkommande och utgående leveranser
Köra truck, främst motviktstruck
Ta emot och assistera lastbilschaufförer vid lastning och lossning
Ha kontakt med kunder via telefon och mejl
Utföra enklare administrativa uppgifter i lager- och affärssystemProfil
För att passa in i rollen som lagermedarbetare ute hos vår kund behöver du vara en person som trivs i en aktiv och varierande vardag där du får ta ansvar och vara en del av den dagliga driften. Du behöver ha erfarenhet av lagerarbete och truckkörning.. Vi ser gärna att du har god samarbetsförmåga och kommer till jobbet med en positiv inställning. Har du erfarenhet av systemet Ongoing är detta meriterande.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
