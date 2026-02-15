Vi söker lagerarbetare i Gävle!
2026-02-15
Vi söker nu en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds moderna lager i Gävle. Här plockar och packar du ordrar, tar emot leveranser och ser till att allt flyter på som det ska
Ingen erfarenhet? Ingen stress! Vi lär dig allt du behöver. Det viktigaste är att du har bra energi, gillar tempo och dyker upp redo att köra.
Vi erbjuder:
Flexibla tider - perfekt vid sidan av studier eller annat jobb
Ett skönt team med bra stämning
Ett aktivt extrajobb där du gör nytta och håller igång
Vi söker dig som:
Är punktlig, noggrann och pålitlig
Trivs med fysiskt arbete och ett bra tempo
Pratar svenska eller engelska
Kan börja snart
Känns detta som din grej? Sök redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att hitta nästa lagerstjärna
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
