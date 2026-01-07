Vi söker lagerarbetare
2026-01-07
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Som lagerarbetare är du inte bara en noggrann medarbetare utan även en pålitlig lagspelare. Här har du ett jobb som kan vara både fysiskt men även mentalt krävande då du ska ha koll på varuleveranser, sortera produkter, sköta inventering och beställa material. Som lagerarbetare är du ofta stationerad i en lagerlokal.
Vi söker dig som är stresstålig, serviceinriktad, flexibel, samarbetsvillig samt idérik.
