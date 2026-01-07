Vi söker lagerarbetare

Stockholms Elmiljö AB / Lagerjobb / Solna
2026-01-07


Som lagerarbetare är du inte bara en noggrann medarbetare utan även en pålitlig lagspelare. Här har du ett jobb som kan vara både fysiskt men även mentalt krävande då du ska ha koll på varuleveranser, sortera produkter, sköta inventering och beställa material. Som lagerarbetare är du ofta stationerad i en lagerlokal.
Vi söker dig som är stresstålig, serviceinriktad, flexibel, samarbetsvillig samt idérik.
Vi ser fram emot ett gott samarbete med dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: marcosynoem@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Elmiljö AB (org.nr 556999-8312)
Råsundavägen 108 (visa karta)
169 50  SOLNA

Jobbnummer
9671200

