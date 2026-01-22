Vi söker lageransvarig till vår kund i Linköping
2026-01-22
Publiceringsdatum2026-01-22
Dina arbetsuppgifter
Vi på Posti Logistics Staffing söker nu en engagerad och pålitlig lageransvarig till en av våra kunder i Linköping.
I rollen som lageransvarig hos vår kund har du en central funktion i den dagliga lagerverksamheten. Du ansvarar för att lagret fungerar effektivt och strukturerat, samtidigt som du är operativ i det dagliga arbetet. Rollen innebär truckkörning (främst motvikt), ansvar för in- och utleveranser samt löpande kontakt med chaufförer, kunder och interna funktioner. Du arbetar även med administration i digitala lager- och affärssystem.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Ansvara för och samordna den dagliga driften på lagret
Planera, prioritera och följa upp inkommande och utgående leveranser
Köra truck, främst motviktstruck
Vara kontaktperson för chaufförer vid ankomst och avgång
Ha löpande kontakt med kunder via telefon och mejl
Arbeta med lageradministration, orderhantering och registrering i lager- och affärssystemProfil
För att passa i rollen som lageransvarig hos vår kund söker vi dig som har tidigare erfarenhet av att ha ansvar och trivs i en aktiv och varierande vardag där du tar stort ansvar för den dagliga driften av lagret. Du har även erfarenhet av lagerarbete och truckkörning och känner dig trygg i att planera, prioritera och säkerställa att arbetet flyter på effektivt.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga, samtidigt som du är bekväm med att ta egna initiativ och fungera som en naturlig kontaktperson i lagermiljön. Du bidrar med en positiv inställning och arbetar för god ordning och kvalitet i det dagliga arbetet.
Erfarenhet av lager- och affärssystem är ett krav, och har du tidigare arbetat i Ongoing är det meriterande.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
9699936