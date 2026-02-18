Vi söker lager/godsmottagare
Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-02-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Nu söker vi lagerarbetare till ett bolag i Göteborg där du kommer arbeta på godsmottagningen. Arbetet kommer bestå utav truckkörning med motviktstruck samt skjutstativ, mycket plock och pack samt att det ibland kan förekomma adminarbete i olika typer av system.
Det kan förekomma tunga lyft, materialen är både stora som små så därav viktigt att du trivs att arbeta med kroppen samt klarar detta. Bakgrund
Vi ser att du har erfarenhet av lager/godsmottagning sen tidigare men viktigast av allt är att du är en lagspelare då man är ett team som samarbetar dagligen där ute. Kvalifikationer
Kunna göra dig förstod på både Svenska/Engelska
B-körkort
Truckkort
Om Företaget
Företaget är marknadsledande i sin bransch.
Urval
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7246757-1847552". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Götabergsgatan 20A (visa karta
)
411 34 GÖTEBORG Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9748952