Vi söker kvinnliga ledsagare
Tindra Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Staffanstorp Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Staffanstorp
2026-06-23
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tindra Personlig Assistans AB i Staffanstorp
, Lund
, Burlöv
, Malmö
, Kävlinge
eller i hela Sverige
🌟 Vi söker kvinnliga ledsagare till Staffanstorps kommun! 🌟
Vill du göra skillnad i en annan människas vardag? Är du en trygg, engagerad och lyhörd person? Då kan detta vara ett givande extrajobb för dig! 💜
Om uppdraget
Ledsagarservice är en insats som syftar till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i samhällslivet och genomföra aktiviteter utanför hemmet. Som ledsagare följer du med och stöttar den enskilde vid exempelvis:
🚶 Promenader och fritidsaktiviteter
🎳 Besök på kultur- och fritidsarrangemang
🛍️ Shopping eller ärenden
☕ Sociala aktiviteter och utflykter
Arbetet innebär att skapa trygghet, delaktighet och möjligheter till en aktiv fritid utifrån individens behov och önskemål.
Vi söker dig som:
✅ Är kvinna
✅ Är ansvarstagande, empatisk och har ett gott bemötande
✅ Kan arbeta självständigt och skapa förtroendefulla relationer
✅ Har intresse för människor och socialt arbete
Det är meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet av olika funktionsvariationer, exempelvis autism.
Om anställningen
🕒 Arbetet omfattar kortare arbetspass vid några tillfällen per månad innebär en mindre tjänstgöringsgrad.
📚 Tjänsten passar därför mycket bra att kombinera med studier, deltidsarbete eller annan sysselsättning.
🚗 Körkort och tillgång till bil är meriterande för att enklare kunna ta sig till och från uppdragen, men är inte ett krav för själva arbetet.
🙋🏻♀️ Våra kunder är i 15-25 årsåldern och ser gärna att du är kvinna i 20-25 årsåldern, men lägger störst vikt vid din personliga lämplighet.
Vi erbjuder
💜 Ett meningsfullt och uppskattat arbete
💜 Möjlighet att bidra till ökad livskvalitet för en annan människa
💜 Flexibla arbetstider som passar ett extrajobb
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del av att skapa delaktighet och livskvalitet för våra kommuninvånare!
Innan anställning påbörjas behöver du lämna referenser samt visa upp utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Ansökan 📧
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag! rekrytering@tindra-ab.se
Märk ansökan med: STAFFRUP
För frågor är du välkommen att ringa oss på 0435‐15730 📞
Kort om Tindra ✨
På Tindra arbetar vi för att varje person ska få leva ett självvalt liv – oavsett funktionsnedsättning. Vi erbjuder personlig och flexibel service anpassad efter varje uppdragsgivares behov.
När du börjar hos oss får du en trygg introduktion med tät dialog, så att du snabbt kommer in i arbetet och känner dig säker i din roll.
Du omfattas av Fremias kollektivavtal för ledsagare och vi värnar om vår personal. Vi vill att du trivs, utvecklas och stannar länge hos oss.
Vill du veta mer?
Besök 🌐 www.tindraassistans.se
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Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: rekrytering@tindra-ab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STAFFRUP". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tindra personlig assistans AB
(org.nr 556669-5713), http://tindraassistans.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tindra Personlig Assistans AB Jobbnummer
9975917