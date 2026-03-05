Vi söker kvalificerade trädgårdsarbetare

Tylömarks Trädgård AB / Trädgårdsodlarjobb / Stockholm
2026-03-05


Vi söker nu dig som är erfaren, engagerad och vill arbeta med trädgårdsskötsel i en varierad och utvecklande roll. Arbetsuppgifterna omfattar alla typer av trädgårdsarbeten såsom plantering, skötsel, underhåll, beskärning och anläggning.
Tjänsten kan även innefatta vinterunderhåll samt beredskap under vinterperioden.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och som är lyhörd inför verksamhetens och kundernas behov. Du sätter kvalitet i fokus, är handlingskraftig och trivs med varierande arbetsuppgifter, både i självständigt arbete och i arbetslag. Du har god fysik då arbetet stundtals är fysiskt krävande. Hos oss värdesätter vi respekt, ärlighet och ett stort eget ansvar.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning på 6 månader eller 2 år. Beroende på din bakgrund kan även en tillsvidareanställning bli aktuell.
Arbetsområde
Våra kunder finns på olika platser i Storstockholmsområdet.
Kvalifikationer och meriterande kompetens
Trädgårdsutbildning och/eller dokumenterad, längre erfarenhet av trädgårdsarbete, skötsel och underhåll
B-körkort (krav)
Maskinvana
Motorsågskort AB och röjsågskort RA
Andra relevanta påbyggnadskurser inom grönyteskötsel är meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: jobbansokan@tylomarks.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tylömarks Trädgård AB (org.nr 559004-0316)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Tylömarks AB

Jobbnummer
9779281

