Vi söker kreatörer!

Rörelsestjärnor / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Trollhättan
2025-09-04


Vi söker kreatörer till Lilla Studion!
Är du verksam inom wellness (exempelvis yogalärare, coach, gruppträningsinstruktör, föreläsare)?
Just nu söker vi kreatörer som vill bli en del av Lilla Studion - en kreativ mötesplats i city för hälsa, välmående och personlig utveckling.
Vad innebär det?
En möjlighet att ta del av ett projekt där vi samlar olika wellnessaktörer under samma tak.
Som kreatör hos oss får du:
Tillgång till en central och inspirerande lokal.
Möjlighet att utveckla, testa och etablera dina idéer.
Vara en del av ett nätverk tillsammans med andra kreatörer.

Publiceringsdatum
2025-09-04

Ansökan
Skicka en kort presentation via mejl om dig själv och vad du har för erfarenhet inom ditt område för att anmäla ditt intresse.
lillastudion.thn@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: lillastudion.thn@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Intresseanmälan Lilla Studion".

Arbetsgivare
Rörelsestjärnor

Arbetsplats
Lilla Studion

Jobbnummer
9493072

