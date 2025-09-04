Vi söker kreatörer till Lilla Studion! Är du verksam inom wellness (exempelvis yogalärare, coach, gruppträningsinstruktör, föreläsare)? Just nu söker vi kreatörer som vill bli en del av Lilla Studion - en kreativ mötesplats i city för hälsa, välmående och personlig utveckling. Vad innebär det? En möjlighet att ta del av ett projekt där vi samlar olika wellnessaktörer under samma tak. Som kreatör hos oss får du: Tillgång till en central och inspirerande lokal. Möjlighet att utveckla, testa och etablera dina idéer. Vara en del av ett nätverk tillsammans med andra kreatörer.