Vi söker Kontors- och kundtjänstansvarig
ADR Fastighetsförvaltning AB - Stockholm
Vill du ha en central och varierad roll i ett fastighetsbolag där service, struktur och trivsel står i fokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
ADR Fastighetsförvaltning AB är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter runt om i Sverige. Vi söker nu en kontors- och kundtjänstansvarig, som vill vara en viktig del av vår dagliga verksamhet och bidra till en professionell och välfungerande kontorsmiljö.
Om rollen
I rollen ansvarar du för kundtjänst under förmiddagarna samt för kontorets dagliga drift och service. Du fungerar som en naturlig kontaktpunkt för hyresgäster, kollegor och externa parter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kundtjänst via telefon och mejl (vardagar kl. 09.30-11.30)
Hantering och vidareförmedling av inkommande ärenden
Kontorsansvar: post, beställningar, konferensrum och kontorsmiljö
Administrativt stöd i fastighetssystem (felanmälningar, utskick m.m.)
Ta emot besökare och vara ett ansikte utåt för bolaget
Stötta organisationen där behov uppstår
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad, strukturerad och ansvarstagande
Självgående och lösningsorienterad
Bekväm med administration och digitala verktyg
Kommunikativ och professionell i ditt bemötande
En lagspelare som bidrar till en trevlig arbetsmiljö
Relevant utbildning inom fastigheter eller liknande arbete är meriterande
Vi erbjuder
En varierad och viktig roll i ett stabilt och familjärt bolag
Ett trevligt kontor med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas och ta ansvar
Ort: Färögatan 33, 164 51 Kista
Anställningsform: Tillsvidareanställning (heltid)
Start: Snarast möjligt
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan eller tipsa någon som passar för rollen!
Mer information om oss hittar du på: https://www.adrfastigheter.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: ulas.seydan@adrfastigheter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ADR Fastighetsförvaltning AB
(org.nr 559207-8710)
Färögatan 33 (visa karta
)
164 51 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9733569