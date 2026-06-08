Vi söker konsultchefsassistent på deltid!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Personaltjänstemannajobb / Luleå Visa alla personaltjänstemannajobb i Luleå
2026-06-08
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Professionals Nord grundades med ambitionen att skapa en plats för människor att växa, på riktigt. En plats för människor att utvecklas, utmanas och nå sin fulla potential. Det är fortsatt drivkraften bakom allt vi gör – kompetensförsörjning inom rekrytering, personaluthyrning och Accelerated Learning. Vi utvecklar företag, individer och bidrar till att förändra branschen.
Är du idag verksam inom ett annat yrke men nyfiken på rekryteringsbranschen? Vill du testa något nytt vid sidan av ditt nuvarande jobb och samtidigt bygga erfarenhet inom HR och rekrytering? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig! Just nu söker vi en intern konsultchefsassistent till vårt kontor i Luleå – en flexibel deltidsroll där du får utbildning, utveckling och en varierad vardag i högt tempo.
I rollen som konsultchefsassistent avlastar du våra konsultchefer och stöttar i flera delar av rekryteringsprocessen för att hjälpa våra företagskunder att hitta rätt kompetens. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet inom rekrytering – har du rätt driv, engagemang och vilja att lära dig så ger vi dig verktygen för att lyckas. För rätt person finns även goda möjligheter att på sikt utvecklas vidare inom bolaget.
Information om tjänsten
Professionals Nord arbetar med kompetensförsörjning i världsklass – vår strategi innebär skräddarsydda lösningar med avstamp i kundens behov och den lokala marknaden. Vi som arbetar internt tror att de bästa skorna alltid är några storlekar för stora, det ska alltid finnas utrymme att växa både i sin roll och som person. Hos Professionals Nord är beslutsvägarna korta och möjligheten till att påverka, bidra och förändra är stor. Bolaget i sig har gjort en raketresa med mycket stor tillväxt och förväntas fortsätta växa än mer kommande år. Det innebär att det finns möjlighet för dig att växa tillsammans med företaget.
Som konsultchefsassistent hos oss sitter du på vårt nyrenoverade kontor i centrala Luleå tillsammans med glada och drivna kollegor. Vi som arbetar här har en förkärlek för hundar, roliga upptåg och såklart – våra karriärer! De senaste åren har vi tagit stora marknadsandelar i regionen och våra framgångar har vi bland annat firat genom resor till Budapest, Riga och Åre. Vi gillar alltså att jobba lika mycket som vi gillar att ha kul tillsammans!Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som konsultchefsassistent arbetar du ungefär två dagar i veckan. Schema läggs veckovis och baseras på arbetsbelastning nästkommande vecka, samt de möjligheter som finns utifrån ditt schema. Notera att vi ser mycket positivt på att du är flexibel och i perioder av arbetstoppar även kan avlasta under kvällar samt helger.
Som konsultchefsassistent på vårt kontor i Luleå avlastar du våra konsultchefer och hjälper till med alla delar av rekryteringsprocessen. Det innebär att du bland annat hjälper till med att skriva annonser, kandidaturval via CV-granskning, telefonavstämningar och referenstagningar. På sikt kan du även få ta egna intervjuer och ta det yttersta ansvaret över enklare processer. I rollen ingår även att avlasta med administration kopplat till själva anställningen så som att rulla ut scheman, administrera anställningsavtal samt löneunderlag. I rollen som konsultchefsassistent har du en varierad vardag där ingen dag är den andra lik och kontaktytorna är många – alltifrån kandidater och konsulter till interna medarbetare.
Hos oss på PN kommer du få alla verktyg för att utvecklas och skapa dig en karriär inom rekrytering. Du kommer då att arbeta tillsammans med övriga assistent-team runt om i Sverige för att sköta den dagliga verksamheten.
Vi söker dig som
Det viktigaste för oss är inte vilken bakgrund du har, utan vem du är som person. Vi tror att du är ansvarstagande, driven och trivs i en roll där tempot stundtals är högt. Du gillar att skapa relationer, arbeta strukturerat och leverera med kvalitet.
Vi ser gärna att du:
Har ett annat huvudsakligt arbete idag men vill utvecklas inom rekrytering och HR på deltid
Är kommunikativ och trygg i kontakt med människor
Har god administrativ förmåga och är noggrann
Talar och skriver flytande svenska
Tidigare erfarenhet inom service, administration, försäljning, ledarskap eller kundkontakt är meriterande.
Självklart känner du även igen dig i våra värdeord: FRAMGÅNG, SNÄLL, LYCKA.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Deltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Matilda Lindfors
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta matilda.lindfors@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.pn.se/
972 33 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Luleå AB Kontakt
Konsultchefsassistent
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
9952157