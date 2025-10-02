Vi Söker Köksbiträde
YumYum Skiftinge AB / Restaurangbiträdesjobb / Eskilstuna
2025-10-02
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Visa alla jobb hos YumYum Skiftinge AB i Eskilstuna
Vi Söker Köksbiträde!
Gillar du att hjälpa till i köket? Vill du vara med i ett kul team? Då kan detta jobb vara något för dig!
Jobbet:
Du hjälper till i köket. Det innebär att förbereda mat, diska och hålla köket rent och hjälpa kockarna.
Vi Söker Någon Som:
Är glad och villig att lära sig nya saker.
Kan jobba snabbt när det är mycket att göra.
Har jobbat i kök förr, men det är inte ett måste.
Vet hur man håller rent och säkert i köket.
Vi Ger Dig:
Ett roligt och omväxlande jobb.
Chans att lära dig mer och bli bättre.
Bra lön.
Ett trevligt team som hjälper varandra.
Vill du jobba med oss? Skicka ditt CV och berätta lite om dig själv. Vi hoppas att vi ses snart! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: Tai@yumyum.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YumYum Skiftinge AB
(org.nr 559302-5595)
Vicusgatan 16
)
633 54 ESKILSTUNA
YumYum Skiftinge
9538160