Vi söker kockar till vintern!

Fjäderholmarnas Krog AB / Kockjobb / Åre
2025-08-26


Vi söker kockar till kommande vinter!
Fjällgården är ett fjällhotell i en klassisk miljö med en historia från 1910. Fjällgården har ett unikt läge i backen med 556 meter över havet. Utsikten sträcker sig över Åreby samt Årefjäll och den anrika Bergbanan trafikerar den korta sträckan mellan Åre torg och Fjällgården. På bara några minuter är du nere i vimlet på Åre torg.
Vår meny består till största delen av klassiska svenska smaker där allt lagas på plats.
Erfarenhet och inställning är viktigare än ålder.
Du kommer jobba varierat under både lunch och kväll.
Anställningen gäller dec-april.
Personalboende finns om så skulle behövas.
Gå in på vår hemsida för mer info om hotellet.
Vi ser gärna att ni ansöker direkt på vår hemsida via länken nedan.
https://www.fjallgarden.se/jobba-hos-hotellfjallgarden
Välkommen in med din ansökan.
www.fjallgarden.se

Fjällgården drivs av ATV Holding AB som även driver Fjäderholmarnas Krog i Stockholm.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: koket@fjallgarden.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock vinter".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fjäderholmarnas Krog AB (org.nr 556630-5990), http://www.fjallgarden.se
Fjällgårdsvägen 35 Fjällgården (visa karta)
830 13  ÅRE

Arbetsplats
Hotell Fjällgården

Kontakt
Kökschef
Erik Renberg
koket@fjallgarden.se

Jobbnummer
9475282


 

