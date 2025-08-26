Vi söker kockar till vintern!

Vi söker kockar till kommande vinter! Fjällgården är ett fjällhotell i en klassisk miljö med en historia från 1910. Fjällgården har ett unikt läge i backen med 556 meter över havet. Utsikten sträcker sig över Åreby samt Årefjäll och den anrika Bergbanan trafikerar den korta sträckan mellan Åre torg och Fjällgården. På bara några minuter är du nere i vimlet på Åre torg. Vår meny består till största delen av klassiska svenska smaker där allt lagas på plats. Erfarenhet och inställning är viktigare än ålder. Du kommer jobba varierat under både lunch och kväll. Anställningen gäller dec-april. Personalboende finns om så skulle behövas. Gå in på vår hemsida för mer info om hotellet. Vi ser gärna att ni ansöker direkt på vår hemsida via länken nedan. https://www.fjallgarden.se/jobba-hos-hotellfjallgarden Välkommen in med din ansökan. www.fjallgarden.se
Fjällgården drivs av ATV Holding AB som även driver Fjäderholmarnas Krog i Stockholm.