Vi söker Key Operators till vår nya fabrik
2025-10-01
Vi söker en driven och tekniskt intresserad key operator till vår nya, spännande automationslina för monteringen - en plats för dig som vill bidra till en tryggare och säkrare värld och samtidigt få utveckla ditt tekniska intresse!
Din roll
Hos oss på Saab får du arbeta som key operator i vår nya fabrik med automatiserad produktion, där du och dina kollegor ansvarar för att montera delar till våra innovativa försvars- och säkerhetslösningar.
Du kommer att arbeta som key operator för våra produkter och vara en central del i att säkerställa att produktionen flyter på smidigt och effektivt. Key operator har en central roll i att övervaka och styra automatiserade processer, säkerställa att maskinerna fungerar korrekt och att produktionen håller hög kvalitet. Du kommer att vara ansvarig för att identifiera och lösa eventuella problem som uppstår, samt att utföra rutinmässiga underhållsarbeten för att förhindra driftstörningar.
Här kan du se hur en dag i svensk försvarsindustri kan se ut: https://www.saab.com/newsroom/stories/2020/feburary/en-dag-i-den-svenska-forsvarsindustrin
Har du tidigare erfarenhet av automation, exempelvis inom CNC eller monteringsrobotar? Har du arbetat med mekanisk eller elektrisk montering? Kanske har du alltid haft ett stort tekniskt intresse, är nyfiken på hur saker fungerar och trivs med praktiskt arbete? Då kan du vara den vi letar efter.
Vi vet att ett tekniskt intresse eller erfarenhet kan komma från alla möjliga håll, du kanske har läst teknik på gymnasiet, jobbat med allt från reparationer och service till produktion eller spenderar stora delar av din lediga tid i garaget. Vad som är viktigt för oss är att du har ett öga för detaljer och ett intresse för teknik och montering!
Om du är noggrann, driven och trivs med att arbeta i team, så tror vi att du kommer hitta rätt hos oss. Som key operator hos oss kommer du att vara med och bidra till ständiga förbättringar och jobba för hög kvalitet i vår produktion. Du kommer också att ha ett större ansvar för att övervaka och optimera produktionsprocessen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, då arbetet kräver att du kan förstå och ta till dig av information på båda språken i såväl skriftlig som muntlig form.
Hos oss på Saab får du möjlighet att både utveckla dina färdigheter och jobba med tekniska lösningar i ett engagerat team där samarbete och ständig förbättring är nyckeln till framgång. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan påverka, utvecklas och där varje dag bjuder på nya lärdomar.
Skiftgång förekommer i vår produktion, därför ser vi att du behöver vara flexibel när det kommer till arbetstider då dessa också kan komma att förändras med tiden. Rollen tillhör IF Metalls avtalsområde och vi tillämpar visstidsanställning på 12 månader.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Våra värderingar kan du läsa om här Ersättning
