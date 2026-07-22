Vi söker kantpressoperatör!
NearYou Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Jönköping
2026-07-22
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Om jobbetPubliceringsdatum2026-07-22Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Är du tekniskt intresserad och vill arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet och noggrannhet står i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi rekryterar nu en kantpressoperatör till vår kund, strax utanför Jönköping.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund. Vi ansvarar för hela rekryteringsprocessen, men din anställning sker hos företaget.
Som kantpressoperatör arbetar du med programmering och körning av kantpressar för tillverkning av plåtdetaljer. Du ansvarar för att produktionen håller hög kvalitet och att arbetet utförs enligt ritning och specifikation. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor i produktionen och passar dig som trivs i en praktisk och varierande arbetsmiljö.
Arbetet innebär:
• Programmering och inställning av kantpress
• Bockning av plåt enligt ritning
• Kvalitetskontroll för att säkerställa att detaljerna uppfyller kundens krav
• Riggning och omställning av maskiner
• Enklare underhåll och service av maskiner
• Aktivt bidra till en säker, effektiv och välorganiserad arbetsplatsKvalifikationer
För att trivas i rollen tror vi att du är en ansvarstagande och lösningsorienterad person som har ett tekniskt intresse och tycker om att arbeta med precision. Du arbetar självständigt, men har också lätt för att samarbeta med andra.
Vi ser gärna att du har:
• Utbildning inom verkstad, industri eller teknik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av arbete som kantpressoperatör eller liknande tillverkningsarbete (meriterande men inget krav)
• Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar
• Erfarenhet av att rigga maskiner och ställa program
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rätt inställning, vilja att utvecklas och ett stort engagemang är minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Husqvarnavägen 80 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Kontakt
Sandra Hopovac sandra.hopovac@nearyou.se Jobbnummer
10009095