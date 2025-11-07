Vi söker kantpressare till kund i Jönköping!
Vi söker just nu efter en kantpressare till en av våra kunder i Jönköping.
För att passa in i rollen tror vi att du har:
• Teknisk bakgrund, verkstads-/industriutbildning eller motsvarande praktisk kompetens
• Kunskap i ritningsläsning och manuell mätning
• Tidigare erfarenhet från tillverkande industri (gärna stål/metallindustri)
• Truckkort och traverskort är meriterande
Vi söker dig som tycker att det är kul att komma på praktiska lösningar på tekniska problem, du har ett gott tekniskt handtag och gillar att meka. Som person är du noggrann, driven, lättlärd och har en öppen och positiv inställning. Du vill ta ansvar och trivs med att arbeta i grupp.
Svenska språket är ett krav då arbetet kräver detta vid läsning av ritningar samt i kommunikationen med arbetskollegorna.
2-skiftProfil
Du är en initiativtagande och engagerad person som alltid strävar efter att arbeta efter bästa förmåga. Som person tror vi dessutom att du är snabblärd och trivs med att arbeta med kroppen.
Då urval och intervjuer sker löpande är du välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
