Vi söker just nu för vår kunds räkning försäljare inom digital a - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-12Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vi söker just nu för vår kunds räkning försäljare inom digital annonseringHar du tidigare erfarenhet av försäljning? Är du redo att ta nästa steg i karriären? Här får du chansen att vara med på en spännande resa framåt och sälja ett av det starkaste varumärket på marknaden! Du får möjlighet att jobba med chefer med lång erfarenhet i branschen och som hjälper dig att utvecklas i rollen. Bolaget sitter i fantastiska nya lokaler och erbjuder marknadens generösaste lönesystem!OM BOLAGETBolaget säljer digital annonsering med lokalt fokus. De finns på flera orter i landet och genomför varje år tusentals affärer med företag. Annonseringen sker på några av Sveriges starkaste marknadsplatser med mycket högt besökarantal. De ser till att lokala företag får ut det mesta av annonseringen genom smart och enkel paketering.OM ROLLENHär hjälper du kunder med sina utmaningar kring annonsering. Du jobbar i huvudsak mot företag i närområdet både via telefon och mejl. Du ansvarar för att upprätthålla goda och givande kundrelationer. Viktigt i arbetet är att kunna utveckla koncept och hitta lösningar åt kunder. Du har eget budgetansvar men är även en viktig del i teamet med att följa prognoser och mål.VI SÖKEREn högaktivitetssäljare som gillar utmaningar! Du har minst två års dokumenterad erfarenhet av försäljning med goda resultat. Gärna erfarenhet inom media, men det är inte ett krav. Du delar med dig av din kompetens och kan ge feedback. Har vinnarskalle och vilja att alltid prestera bästa möjliga resultat, ett mål- och resultatinriktat fokus. Du arbetar strukturerat och stöttar dina kunder i deras affärsmässiga utveckling. En god och inspirerande kollega som bidrar med teamkänsla. Tillsammans skapar vi landet bästa säljkultur!2021-04-12I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-26Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5683805