Vi söker just nu en "Tech-savvy" mediesäljare - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-13Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Vi söker just nu en "Tech-savvy" mediesäljareBolagetBolaget vet, att beslutet att investera i ett nytt digitalt system för synlighet på reklamskärmar i butik och utomhusmiljö är ett stort steg, så det är av stor vikt att de på ett pedagogiskt sätt guidar sin kund från start till slut.När man rekommenderar en fullservice lösning och ett digitalt kommunikationssystem måste man få och förstå helhetssynen på kundens mål och titta på alla delar av den digitala kommunikationen. Bolaget designar, producerar, installerar, broadcastar och driver digitala skyltsystem 24/7 till kunder, återförsäljare, bensinstationer, livsmedelsbutiker, butikskedjor, restauranger, tågstationer och köpcenter.Bolaget tillhandahåller en framtidssäker digital skärmlösning baserad på standardiserade komponenter och en digital plattform, den modernaste hårdvaran (skärmar) samt den bästa kommunikations-, drift- och produktionslösningen. De installerar också videoväggar och stora format skärmar för byggnader och speciella evenemang.Om digDu är tech-savvy, har kanske sålt hårdvara men vill kombinera att sälja hårdvaran (Samsungskärmar) tillsammans med innehåll, design, kommunikation och marknadsföring. Vi söker dig som är en riktigt bra och relationsskapande säljare med god kännedom om teknik såväl som om de möjligheter ett digitalt kommunikationssystem innebär - och som vill bli bäst tillsammans med oss på ett framåtlutat mediebolag inom utomhusreklam! Förmodligen är du redan strukturerad, kreativ, idérik, initiativtagande, glad och noggrann. Du kommer förstås in med mycket energi och har en inspirerande och professionell framtoning. Du har en bra pedagogisk förmåga, är trygg i din roll och tar fullt ägandeskap för dina arbetsuppgifter. För rätt person är möjligheterna hos oss fantastiska, du kommer att växa och utvecklas i en otroligt rolig organisation som idag är den ledande aktören inom sitt medieslag.2021-04-13Arbetet innebär att med stor omsorg och kvalitét sälja tekniken bakom och kring utomhusreklam, rörlig reklam på skärmar i utomhus- och butiksmiljö och tillhörande hårdvara, kommunikation och kringtjänster. Du kommer jobba med att förbättra och driva våra kunders affärer, tekniskt såväl som strategiskt, där ingen kund eller möjlighet är den andra lik. Du kommer också till betydande del jobba uppsökande. Ditt jobb inbegriper att prospektera, segmentera och representera de produkter, tjänster samt helhetslösning som bolaget är känd för att leverera.Du kommer till ett team med lång erfarenhet inom marknadsföring och sälj där de gemensamma målen är lika viktiga som de personliga. Vi erbjuder stor frihet att påverka arbetsdagen samtidigt som vi förväntar oss hög leverans. Vi har högt i tak och älskar att ha kul på jobbet.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-27Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5686681