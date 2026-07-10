Vi söker just nu efter vår nästa Project Manager!

Experis AB / Civilingenjörsjobb / Oskarshamn
2026-07-10


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Vi söker nu en Local Change Lead som vill spela en nyckelroll i implementeringen av SAP hos vår kund. I denna roll kommer du att säkerställa att medarbetare, chefer och verksamheten är förberedda på nya processer, arbetssätt och systemstöd



Om rollen

Som Local Change Lead fungerar du som länken mellan det centrala transformationsprogrammet och den lokala verksamheten. Du ansvarar för att omsätta övergripande förändringsstrategier till konkreta aktiviteter som skapar förståelse, engagemang och beredskap i organisationen.
Du kommer att arbeta nära chefer, nyckelanvändare, processägare och projektteam för att säkerställa en framgångsrik förändringsresa och hög användaradoption.

Publiceringsdatum
2026-07-10

Dina arbetsuppgifter
Planera och koordinera lokala förändringsledningsaktiviteter
Säkerställa att kommunikation och budskap når ut på ett effektivt sätt
Identifiera och analysera verksamhetspåverkan kopplad till SAP-implementeringen
Stötta chefer och nyckelpersoner i förändringsarbetet
Koordinera och följa upp utbildningsinsatser
Mäta och följa upp verksamhetens förändringsberedskap
Identifiera risker och hinder samt eskalera vid behov
Samarbeta med centrala change management-team och övriga projektintressenter

Vi söker dig som

Har erfarenhet av förändringsledning, projektkoordinering eller verksamhetsutveckling
Är van att arbeta med kommunikation och stakeholder management
Har god förmåga att skapa engagemang och förståelse i organisationer
Är strukturerad, självgående och kommunikativ
Trivs med att samarbeta med intressenter på olika nivåer
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat

Meriterande

Erfarenhet av SAP-implementering eller andra ERP-projekt
Certifiering eller utbildning inom Change Management (exempelvis Prosci eller ADKAR)
Erfarenhet från industri-, tillverknings- eller produktionsverksamhet

Vi erbjuder

Du får möjlighet att bidra i en omfattande verksamhetstransformation där du gör verklig skillnad för organisationens framtida arbetssätt. Rollen erbjuder ett brett kontaktnät, stort eget ansvar och möjligheten att vara en central del av ett strategiskt viktigt projekt.




Varför Jefferson Wells

Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling.

Du är varmt välkommen att registrera din ansökan redan idag.
Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta konusltchef Gentrit Ajdini på 0722079519 - mejl gentrit.ajdini@manpower.se. För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt ber vi dig skicka den via vårt system, då vi inte tar emot ansökningar via mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)
Oskarshamn (visa karta)
572 36  OSKARSHAMN

Arbetsplats
Jefferson wells

Kontakt
Contact
Gentrit Ajdini
gentrit.ajdini@manpower.se
0722079519

Jobbnummer
9999737

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