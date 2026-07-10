Vi söker just nu efter vår nästa Project Manager!
Experis AB / Civilingenjörsjobb / Oskarshamn Visa alla civilingenjörsjobb i Oskarshamn
2026-07-10
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Västervik
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Local Change Lead som vill spela en nyckelroll i implementeringen av SAP hos vår kund. I denna roll kommer du att säkerställa att medarbetare, chefer och verksamheten är förberedda på nya processer, arbetssätt och systemstöd
Om rollen
Som Local Change Lead fungerar du som länken mellan det centrala transformationsprogrammet och den lokala verksamheten. Du ansvarar för att omsätta övergripande förändringsstrategier till konkreta aktiviteter som skapar förståelse, engagemang och beredskap i organisationen.
Du kommer att arbeta nära chefer, nyckelanvändare, processägare och projektteam för att säkerställa en framgångsrik förändringsresa och hög användaradoption.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Planera och koordinera lokala förändringsledningsaktiviteter
Säkerställa att kommunikation och budskap når ut på ett effektivt sätt
Identifiera och analysera verksamhetspåverkan kopplad till SAP-implementeringen
Stötta chefer och nyckelpersoner i förändringsarbetet
Koordinera och följa upp utbildningsinsatser
Mäta och följa upp verksamhetens förändringsberedskap
Identifiera risker och hinder samt eskalera vid behov
Samarbeta med centrala change management-team och övriga projektintressenter
Vi söker dig som
Har erfarenhet av förändringsledning, projektkoordinering eller verksamhetsutveckling
Är van att arbeta med kommunikation och stakeholder management
Har god förmåga att skapa engagemang och förståelse i organisationer
Är strukturerad, självgående och kommunikativ
Trivs med att samarbeta med intressenter på olika nivåer
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Meriterande
Erfarenhet av SAP-implementering eller andra ERP-projekt
Certifiering eller utbildning inom Change Management (exempelvis Prosci eller ADKAR)
Erfarenhet från industri-, tillverknings- eller produktionsverksamhet
Vi erbjuder
Du får möjlighet att bidra i en omfattande verksamhetstransformation där du gör verklig skillnad för organisationens framtida arbetssätt. Rollen erbjuder ett brett kontaktnät, stort eget ansvar och möjligheten att vara en central del av ett strategiskt viktigt projekt.
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling.
Du är varmt välkommen att registrera din ansökan redan idag.
Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta konusltchef Gentrit Ajdini på 0722079519 - mejl gentrit.ajdini@manpower.se
. För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt ber vi dig skicka den via vårt system, då vi inte tar emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Oskarshamn (visa karta
)
572 36 OSKARSHAMN Arbetsplats
Jefferson wells Kontakt
Contact
Gentrit Ajdini gentrit.ajdini@manpower.se 0722079519 Jobbnummer
9999737