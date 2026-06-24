Vi söker Junior IT-tekniker till Arxit AB - Uddevalla
Arxit AB / Supportteknikerjobb / Uddevalla Visa alla supportteknikerjobb i Uddevalla
2026-06-24
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
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Vi tror att du är intresserad av teknik och tycker om att lösa problem för andra. Du vill göra skillnad för företag. Hos oss får du en viktig roll i ett litet team där din insats märks och du har goda förutsättningar att växa i din roll. Du behöver inte kunna allt från början – om du är rätt person finns möjlighet för utbildning internt.
Vad du gör
Som junior IT-tekniker hos Arxit jobbar du brett. Du är ute hos våra kunder i Uddevalla och närliggande områden för att lösa deras IT-utmaningar med datorsupport, nätverksfrågor, Microsoft 365 konfigurationer, webblösningar och mycket mer. Du jobbar delvis från kontoret, via fjärrsupport och ute på plats hos kunder, dit du behöver ta dig med bil ibland. Ingen dag är den andra lik. Du får mycket eget ansvar från dag ett.
Vi letar efter någon som inte duckar för att lära sig nya saker inom server, nätverk, webb, molnlösningar.
Den vi söker
Ett genuint teknikintresse
Nyfiken och vill lära dig mer
Är lösningsorienterad
Du är inte rädd för att ta tag i saker
Du kan prata och möta kunder på ett naturligt och trevligt sätt
Är serviceminded
Är ärlig och ordningsam
Du har körkort
Du har en stor portion humor
Personlighet väger mer än erfarenhet.
Du behöver inte kunna allt från början. Det är meriterande om du har en grund i IT eller ett eget teknikintresse. Även annan arbetslivserfarenhet är meriterande.
Vad vi erbjuder
Ett litet team där du har verklig betydelse
Direkt kundkontakt
Eget ansvar
Snabba beslutsvägar
Möjlighet att utvecklas snabbt – tekniskt såväl som personligt
Ett jobb där du förbättrar viktiga delar av våra kunders verksamhet
Om Arxit
Vi är en lokal helhetsleverantör av IT-tjänster till företag i Bohuslän. Vi hjälper små och medelstora företag med allt inom IT: support, nätverk, säkerhet, Microsoft 365, webb, e-handel. Vi arbetar personligt och nära kundernas verksamhet. Ofta agerar vi som kundens egna IT-avdelning. Få IT-bolag i vår storlek har den erfarenheten och kunskapen vi har. Vi behöver nu möta den ökande efterfrågan genom ytterligare en tekniker.
Variationen gör jobbet roligt. Publiceringsdatum2026-06-24Så ansöker du
Skicka ansökan och CV till kontakt@arxit.se
. Skriv några rader om dig själv, gärna ett personligt brev. Vi läser bara PDF-bilagor.
Vissa av våra kunduppdrag är inom samhällskritisk verksamhet – vid eventuell anställning kan utdrag ur belastningsregistret komma att ske.
Urval och intervjuer sker löpande.
Rektryteringsbolag behöver inte kontakta oss angående denna tjänsten.
Du som söker bör bo i eller nära Uddevalla, då vår verksamhet utgår härifrån.
Start enligt överenskommelse eller i september.
Frågor? Kontakta Lina Mäsak på kontakt@arxit.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: kontakt@arxit.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IT-TEKNIKER". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arxit AB
(org.nr 559150-4476), https://arxit.se/
Västgötavägen 24A (visa karta
)
451 34 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9978008