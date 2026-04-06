Vi söker junior biträdande jurist i Göteborg
Engström & Hellman Advokatbyrå AB / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-04-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Engström & Hellman Advokatbyrå AB i Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en biträdande jurist till vårt kontor i Göteborg
Engström & Hellman Advokatbyrå söker en biträdande jurist till kontoret i Göteborg.
Vi är en advokatbyrå med 19 medarbetare och verksamhet inom bland annat allmän affärsjuridik, fastighets- och hyresjuridik, civilsamhällesjuridik och tvistlösning. Vi arbetar med kvalificerad juridisk rådgivning och processföring i domstol och skiljeförfaranden.
Vår ambition är att förena hög juridisk kvalitet med ett modernt och ansvarsfullt sätt att bedriva advokatverksamhet. För oss är det viktigt att vara en professionell, inkluderande och värderingsdriven arbetsplats. Vi var Sveriges första advokatbyrå som tecknade kollektivavtal för våra jurister och är Sveriges enda hbtqi-certifierade advokatbyrå.Publiceringsdatum2026-04-06Om tjänsten
Vi söker nu en biträdande jurist till Göteborg.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med en bredd av ärenden och rättsområden . Under den första tiden kommer arbetet i stor utsträckning vara fokuserat på mindre tvister i domstol, men rollen innebär också att du över tid kommer att komma i kontakt med andra typer av juridiska frågor inom byråns verksamhet. Arbetet omfattar såväl juridisk rådgivning som processföring och passar dig som vill bli vass inom tvistemålsprocess men som också vill utvecklas bredare som jurist i en miljö med höga krav på analys, struktur och precision.
Bland våra klienter finns bolag inom bland annat distanshandel, fastighetsbranschen, inkassobranschen samt bank- och finanssektorn. Vi biträder också många stora aktörer inom civilsamhället.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har juristexamen eller kommer att ta examen inom kort och som har ett starkt intresse för kvalificerat juridiskt arbete. Du vill utvecklas i en roll där du får arbeta med olika typer av ärenden, klienter och rättsliga frågor.
Tingsmeritering, tidigare erfarenhet från advokatbyrå eller annat kvalificerat juridiskt arbete är meriterande.
Vi tror att du är noggrann, ansvarstagande och strukturerad, med mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du behöver kunna arbeta självständigt, men också uppskatta att vara en del av ett sammanhang där samarbete, kunskapsutbyte och gemensamt ansvar är viktigt.
För att trivas hos oss tror vi också att du är prestigelös, nyfiken och engagerad, och att du uppskattar en arbetsmiljö där höga juridiska ambitioner förenas med respekt, öppenhet och ett inkluderande förhållningssätt.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en byrå där juridisk kvalitet, samarbete och professionell utveckling står i centrum. Vi lägger stor vikt vid kunskapsdelning, handledning och ett gott arbetsklimat.
Du kommer att arbeta nära både mer erfarna och mer juniora kollegor i en miljö som präglas av engagemang, samarbete och gemensamt ansvar. Eftersom våra ärenden varierar i både innehåll och komplexitet får du tidigt möjlighet att utvecklas, ta ansvar och bygga en bred erfarenhet av juridiskt arbete.
Vi erbjuder löpande utbildning och en tydlig utveckling i rollen. För dig som vill bli advokat finns goda möjligheter att utvecklas vidare mot det målet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder fast månadslön utan provisionsinslag samt tjänstepension och andra sedvanliga försäkringar enligt kollektivavtal med Akavia. Tjänsten är placerad på vårt kontor i centrala Göteborg.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla:
CV
betyg
personligt brev
Ansökan skickas till karriar@engstromhellman.se
. Ange "Biträdande jurist, Göteborg" i ämnesraden. Sista ansökningsdag är 20 april.
I ditt personliga brev vill vi särskilt att du besvarar följande frågor:
Vad är det som lockar dig med advokatyrket?
Varför söker du dig till Engström & Hellman Advokatbyrå?
Vad tror du att du kan tillföra i rollen som biträdande jurist hos oss?
Vilka delar av juridiskt arbete motiverar dig mest?
För eventuella frågor om tjänsten hänvisas till Ellinor Blanckenfiell, kontorschef för Göteborgskontoret, på telefonnummer 031-757 99 04.
Denna rekryteringsprocess hanteras internt av byrån och vi undanber oss därför hjälp från rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Handlingar skickas digitalt i PDF
E-post: karriar@engstromhellman.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande jurist, Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engström & Hellman Advokatbyrå AB
(org.nr 556763-8415), http://www.engstromhellman.se/se/karriar
Spannmålsgatan 19 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Engström & Hellman Adv Byrå AB Jobbnummer
9838195