Vi söker inte vilken frisör som helst...
2026-02-16
Vi öppnar upp för fler kollegor och utvecklar nu våra hår & hudvårdssalonger med ett tydligt mål:
Att skapa arbetsplatser där både frisörer och hud/spa-terapeuter kan lyckas professionellt,kreativt och långsiktigt.
Just nu söker vi ERFARNA FRISÖRER till Kalmar, Vimmerby, Mönsterås och Jönköping.
Hos oss får du
• Stöd i att bygga och fylla din kalender
• Tydligt ledarskap och struktur i vardagen
• Möjlighet till utbildning och utveckling
• Ett engagerat och familjärt team med höga ambitioner
• Vara med och forma kundupplevelsen
• En arbetsplats där kvalitet går före stress
• Goda karriärmöjligheter för dig med hög ambition
Vi söker främst dig som
• Är behörig frisör (Gesällbrev), med erfarenhet och som hunnit börja bygga upp en egen kundkrets
• Gärna med specialistkompetenser, eller som vill utveckla sin tekniska kompetens
• Brinner för hantverket och kundupplevelsen
• Har en professionell inställning till yrket
• Vill vara med och bygga något långsiktigt
Vi har kollektivavtal
Är DU den vi söker...?
Placering: Kalmar, Jönköping, Vimmerby, Mönsterås. (Hybrid mellan våra olika salonger fungerar också)
Ansökan: Skicka några rader om dig själv - CV och specialistkompetenser är meriterande men inte ett krav. Bifoga portfolio.
Created by Belle - Beauty for all, delivered by experts who care Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: helene@createdbybelle.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CBB26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TS Sale AB
Stora torget 8 (visa karta
598 37 VIMMERBY Arbetsplats
Created by Belle Kontakt
Salongsansvarig
Helene Nyström helene@createdbybelle.com 0733960678 Jobbnummer
