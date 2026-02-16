Vi söker inte vilken frisör som helst...

Vi öppnar upp för fler kollegor och utvecklar nu våra hår & hudvårdssalonger med ett tydligt mål:
Att skapa arbetsplatser där både frisörer och hud/spa-terapeuter kan lyckas professionellt,kreativt och långsiktigt.
Just nu söker vi ERFARNA FRISÖRER till Kalmar, Vimmerby, Mönsterås och Jönköping.
Hos oss får du
• Stöd i att bygga och fylla din kalender
• Tydligt ledarskap och struktur i vardagen
• Möjlighet till utbildning och utveckling
• Ett engagerat och familjärt team med höga ambitioner
• Vara med och forma kundupplevelsen
• En arbetsplats där kvalitet går före stress
• Goda karriärmöjligheter för dig med hög ambition
Vi söker främst dig som
• Är behörig frisör (Gesällbrev), med erfarenhet och som hunnit börja bygga upp en egen kundkrets
• Gärna med specialistkompetenser, eller som vill utveckla sin tekniska kompetens
• Brinner för hantverket och kundupplevelsen
• Har en professionell inställning till yrket
• Vill vara med och bygga något långsiktigt

Vi har kollektivavtal

Är DU den vi söker...?
Placering: Kalmar, Jönköping, Vimmerby, Mönsterås. (Hybrid mellan våra olika salonger fungerar också)
Ansökan: Skicka några rader om dig själv - CV och specialistkompetenser är meriterande men inte ett krav. Bifoga portfolio.
Created by Belle - Beauty for all, delivered by experts who care

Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: helene@createdbybelle.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CBB26".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TS Sale AB (org.nr 559225-7330)
Stora torget 8 (visa karta)
598 37  VIMMERBY

Arbetsplats
Created by Belle

Kontakt
Salongsansvarig
Helene Nyström
helene@createdbybelle.com
0733960678

Jobbnummer
9746162

