Vi söker inte en robot vi söker kökschefen
Sandsjö Wärdshus & Konferens AB / Kockjobb / Nässjö Visa alla kockjobb i Nässjö
2026-08-05
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Vi söker inte en robot – vi söker kökschefen som vill styra sitt eget skepp!
Hej!
Det är jag som driver restaurangen. Jag ska vara helt ärlig: jag har jättesvårt att hitta en kökschef. Jag har lagt ut vanliga, tråkiga annonser förr men de ger ingenting. Så nu gör jag det här på mitt eget sätt i stället.
Jag letar efter dig som är trött på stela koncept, mikromanagement från ägare som inte förstår sig på ett kök, och färdigproducerad plastmat.
Hos mig kommer du inte till ett dukat bord – du kommer till ett kök där du bestämmer över smakerna, menyn och hur vi jobbar.
Vad jag erbjuder dig (som andra inte skriver ut):
Frihet på menyn: Jag litar på din smak. Vill du testa en ny rätt? Kör. Vill du byta ut hela menyn efter säsong? Gör det.
Ingen som lägger näsan i blöt: Jag driver stället, men köket är ditt rike. Jag kommer inte stå och titta dig över axeln.
En schysst och ärlig chef: Jag är rak, flexibel och har dina lagkamraters rygg. Går det bra för oss, ska det märkas för dig också.
Vem är du?
Du är förmodligen en duktig kock eller souschef idag som känner: "Det här kan jag göra bättre själv om jag bara fick chansen".
Du älskar fart, men hatar kaos. Du gillar struktur och vet hur man håller rent och snyggt runt omkring sig.
Du kan räkna ut vad en portion kostar utan att tappa matglädjen.
Du är en schysst ledare. Du skriker inte i köket – du peppar och visar vägen.
Låter det här annorlunda?
Bra, för det är meningen. Erfarenhet är jättebra, men din personlighet, din energi och din vilja att bygga något grymt tillsammans med mig betyder allt.
Sluta leta efter den "perfekta" cv-mallen. Ring mig direkt, kom förbi på en kaffe eller skicka ett enkelt meddelande och berätta vem du är och vad du gillar att laga för mat.
Kontakt: Ahmed
Telefon: [0765486164
E-postadress: info@sandsjo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: info@sandsjo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandsjö Wärdshus & Konferens AB
(org.nr 556639-6965)
Wendela Hebbes Väg 2 (visa karta
)
571 64 SANDSJÖFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandsjö Wärdshus & Konferens AB Kontakt
Ahmed Aly info@sandsjo.se 0765486164 Jobbnummer
10022408