Vi söker Instrumenttekniker till Stenungsund
Bilfinger Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stenungsund
2025-10-10
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilfinger Sweden AB i Stenungsund
, Kungälv
, Göteborg
, Helsingborg
, Finspång
eller i hela Sverige
.
Bilfinger är kända för att erbjuda högkvalitativa professionella tjänster inom olika branscher. Nu behöver vi stärka vårt team hos vår kund Borealis med en ny engagerad instrumenttekniker. Är det dig vi letar efter? Ansök redan idag!

Om tjänsten
Som instrumenttekniker hos Bilfinger kommer du att ha en central roll i vårt tekniska team. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar installation, kalibrering och underhåll av olika instrument och styrsystem. Du kommer också att vara involverad i felsökning och reparation av instrumentell utrustning samt delta i planering och genomförande av underhållsprojekt. Vi värdesätter säkerhet och kvalitet högt, så det är viktigt att du följer gällande standarder noggrant och dokumenterar ditt arbete. Beredskap ingår också som en del av tjänsten.
För oss är gemenskapen i fokus där trivsel är en av våra viktigaste komponenter. Vårt mål är att det ska vara roligt att komma till arbetsplatsen. Det är högt i tak och man kan prata om allting med glimten i ögat.
Vi erbjuder:
* Möjlighet att fördjupa dig inom olika specialområden inom instrumentteknik.
* Stora utvecklingsmöjligheter inom yrket som helhet.
* Möjlighet att agera koordinator på små, likväl stora stopparbeten.
* Övertid kan läggas i kompsaldo därför brukar vi vara väldigt flexibla med ledigheter.
* Bra sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.
* Förmånligt kollektivavtal.
Om dig:
Vi letar efter någon som är nyfiken och passionerad för teknik och som är villig att lära sig nya saker och utvecklas i sin yrkesroll. Teamarbete är viktigt för oss, och vi uppmuntrar att du delar med dig av din kunskap och erfarenhet till dina kollegor. Vi letar efter någon som är generös med att stötta och hjälpa andra i arbetsgruppen.
Du har även:
* Gymnasieutbildning inom teknik med inriktning mot instrument eller automation.
* B-körkort
* Kunskaper i felsökning
* Gärna erfarenhet från petrokemiska eller raffinaderiindustrier, men det är endast meriterande
Vid frågor kring tjänsten, kontakta:
Sebastian Söderlund, avdelningschef, +46 762-83 21 03
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Bilfinger Sweden AB tillämpar alkohol- och drogtest vid nyanställningar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vilka är Bilfinger Sweden AB?
Bilfinger är en internationell leverantör av industri- och ingenjörstjänster som är verksam inom flertalet marknader och discipliner. Koncernen har 31 000 anställda globalt, med huvudkontor i Tyskland. I vår nordiska verksamhet, som finns i Sverige, Norge, och Finland, har vi 3500 anställda med uppdrag hos spännande kunder både onshore och offshore.
Vi täcker hela värdekedjan från rådgivning, projektering, produktion, montering, underhåll och revisioner, till miljötekniska och digitala lösningar. På Bilfinger skapar vi värde genom att jobba med ständiga förbättringar tillsammans med våra kunder. Vårt fokus på hälsa, säkerhet och miljö ingår naturligt i vårt arbetssätt och bidrar till vår konkurrenskraft.
Våra värderingar är We Create, We Care, We Can och vi söker kandidater som identifierar sig med dessa och vill vara med och bidra till Bilfingers fortsatta utveckling i Norden. Genom att ansluta dig till #TeamBilfinger får du chansen att jobba sida vid sida med kompetenta och engagerade kollegor och spännande kunder samtidigt som du utvecklar dig själv och din kompetens. Ersättning
