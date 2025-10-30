Vi söker instrumenttekniker till Skåne

ELinked AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Eslöv
2025-10-30


Vi söker instrumenttekniker till Skåne
Vi söker nu en instrumenttekniker/instrumentelektriker till ett spännande uppdrag i Eslöv. Tjänsten startar som inhyrning i 6 månader med mycket goda möjligheter till övertag av kund eller direktrekrytering, beroende på erfarenhet och hur du kompletterar teamet.
Om rollen:
Du blir en viktig del av underhållsorganisationen och arbetar med felsökning, kalibrering, service och installation av instrument- och reglerutrustning i moderna produktionsanläggningar. Arbetet är varierande och innebär både praktiskt arbete i fält och tekniskt problemlösning tillsammans med drift- och projektteam.
Vi söker dig som

Har utbildning inom el, automation eller styr- och reglerteknik

Har erfarenhet av arbete som instrumenttekniker eller liknande inom industri/energi

Innehar B-körkort och talar flytande svenska

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Det är meriterande om du har erfarenhet från kraftvärmeverk, processindustri eller kalibreringssystem.
Vi erbjuder

Ett långsiktigt projekt med stora utvecklingsmöjligheter

Arbete i ett kompetent och sammansvetsat team

Möjlighet till anställning direkt hos kund efter inhyrningsperioden


Tjänsten erbjuder:

God lön efter bakgrund/erfarenhet

Kollektivavtal: Installationsavtalet/IF Metall

Friskvårdsbidrag

Arbetstelefon

Trevliga aktiviteter med firman

En firma som alltid sätter sina anställda på första plats

God uppföljning, där gemensamt planerar din kompetensutveckling

Möjlighet att växa internt

Utbildningar & Kurser

Som anställd på eLinked AB arbetar du under installationsavtalets kollektivavtal.

Tjänsten erbjuder många trevliga kollegor och en växlande vardag med möjlighet att vidareutbildas internt och växa inom elbranschen.

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
eLinked AB (org.nr 559191-1622)

Kontakt
Christian Duarte
christian@elinked.se

Jobbnummer
9580932

