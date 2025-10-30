Vi söker instrumenttekniker till Skåne
2025-10-30
Vi söker instrumenttekniker till Skåne
Vi söker nu en instrumenttekniker/instrumentelektriker till ett spännande uppdrag i Eslöv. Tjänsten startar som inhyrning i 6 månader med mycket goda möjligheter till övertag av kund eller direktrekrytering, beroende på erfarenhet och hur du kompletterar teamet.
Om rollen:
Du blir en viktig del av underhållsorganisationen och arbetar med felsökning, kalibrering, service och installation av instrument- och reglerutrustning i moderna produktionsanläggningar. Arbetet är varierande och innebär både praktiskt arbete i fält och tekniskt problemlösning tillsammans med drift- och projektteam.
Vi söker dig som
Har utbildning inom el, automation eller styr- och reglerteknik
Har erfarenhet av arbete som instrumenttekniker eller liknande inom industri/energi
Innehar B-körkort och talar flytande svenska
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Det är meriterande om du har erfarenhet från kraftvärmeverk, processindustri eller kalibreringssystem.
Vi erbjuder
Ett långsiktigt projekt med stora utvecklingsmöjligheter
Arbete i ett kompetent och sammansvetsat team
Möjlighet till anställning direkt hos kund efter inhyrningsperioden
Tjänsten erbjuder:
God lön efter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal: Installationsavtalet/IF Metall
Friskvårdsbidrag
Arbetstelefon
Trevliga aktiviteter med firman
En firma som alltid sätter sina anställda på första plats
God uppföljning, där gemensamt planerar din kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar & Kurser
Som anställd på eLinked AB arbetar du under installationsavtalets kollektivavtal.
Tjänsten erbjuder många trevliga kollegor och en växlande vardag med möjlighet att vidareutbildas internt och växa inom elbranschen.
Christian Duarte christian@elinked.se
