Vi söker informatiker till Metod och Kompetensstöd Informatik - Region Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus med ca 15 000 medarbetare. Sjukhuset är ledande inom den medicinska utvecklingen i Sverige och internationellt och vi rankas bland världens främsta sjukhus.Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag är att bedriva specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Vår vision "Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag" är vägledande när vi arbetar mot tydliga värden för patienter och samhälle och mot medicinska framsteg. En förutsättning för nästa steg inom den medicinska utvecklingen är förbättrade och moderniserade informationsstrukturer och digitalisering där vi i allt större utsträckning styr produktion och vårdleverans datadrivet och med digital information som beslutsstöd. I detta ingår data från strålkanoner, radioaktiva röntgenundersökningar, operationsdata, avancerade läkemedel och genetisk data som kan kombineras för att skapa nya behandlingar.Vi erbjuderVi erbjuder chansen att ingå i Metod- och kompetensstöd, där huvuduppdraget innebär att leda och driva det regiongemensamma informatikarbetet gällande fackspråk och informationsstruktur för sammanhållen journalföring, inom Region Stockholm och Region Gotland.2021-07-07Ett samordnat medicinskt fackspråk är en förutsättning för en fungerande informationsförsörjning i hälso- och sjukvården. Det medicinska fackspråket och informationsstruktur är under ständig utveckling.Tjänsten innebär att du bl.a. representerar Metod- och kompetensstöd i regionala och nationella sammanhang och bevakar utvecklingen inom informatikområdet. Du kommer arbeta på strategisk, taktisk och operativ nivå.För att fullt ut förstå komplexiteten är det viktigt att du även har en operativ roll i förvaltningsarbetet. Du förväntas också ständigt vara uppdaterad inom medicinsk terminologi och lagar beträffande vårddokumentation regionalt och nationellt.Informatikern bygger broar mellan vårdverksamhet och IT. I rollen ingår att se sammanhang och strukturer på tvären över årdenhets-, vårdgivar- och systemgränser i syfte att effektivisera vården genom bättre informationshantering. För att lyckas krävs stor förståelse för-, och samarbete med alla olika roller inom IT såsom IT-arkitekter, systemförvaltare och utvecklare.Exempel på arbetsuppgifter:Behovs- och kravhantering.Begreppsmodellering, informationsmodellering, logisk datamodellering.Mappning av information mot beslutade begreppssystem, till exempel Snomed CT.Mappning av information mot beslutade standarder för datadelning och interoperabilitet.Framtagning av informationsspecifikationer.Förvaltning av framtagna modeller och informationsspecifikationer.Skapa förståelse för implementerade modeller samt hur dessa bör nyttjas vid lagring, hämtning och användning av vårdinformation (både för vårdverksamhet och IT).Omvärldsbevakning av beslutade standarder för begrepp, koder, modeller och integrationsprotokoll samt av nationella referensinformationsmodeller.Omvärldsbevakning av och samverkan i nationellt arbete som rör informatik.Tjänsten avser ett vikariat på 100% till och med december med mycket goda möjligheter till förlängning.Vi sökerVi söker dig som:Tar eget ansvar för ditt arbete och gör det som krävs för ett bra slutresultat.Är nyfiken och engagerad i att utveckla och förbättra det dagliga arbetet.Är trygg i dig själv. Du finner dig i en föränderlig vardag och strukturerar ditt arbete med bibehållet lugn.Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.Som person är du är nyfiken, drivande och orädd att fatta egna beslut. Vi förutsätter att du har förmågan att kommunicera med personer inom olika yrkesgrupper i vården, men även med personer utan vårdbakgrund.Det är viktigt att du förstår vårdverksamheternas såväl som patienternas/invånarnas behov av informationsförsörjning. Det är en stor fördel om du har ett genuint språkintresse.KvalifikationerKrav:Eftergymnasial utbildning inom informatik eller motsvarande.Erfarenhet av informationsmodellering.Kunskaper inom arbete med kravhantering.Meriterande:Tidigare erfarenheter av arbete inom Hälso- och Sjukvården.Erfarenhet av att leda och samverka i komplexa organisationer.Kompetenser inom medicinskt fackspråk samt e-journalsystem.För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. CV2. Personligt brev (frivilligt)Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Läs mer om rekryteringsprocessen HÄR.Vi på Karolinska vill generera vård i världsklass och vara en verkligt Attraktiv Arbetsgivare! För att lyckas med det så behöver våra verksamheter också professionella stödfunktioner.Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbSista dag att ansöka är 2021-08-09