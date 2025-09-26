Vi söker industrielektriker - Stenungsund

ELinked AB / Elektrikerjobb / Stenungsund
2025-09-26


Är du industrielektriker med erfarenhet av ställverk och underhåll? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.

Vi på eLinked söker nu erfarna industrielektriker till ett längre uppdrag hos en av Skandinaviens ledande elteknikaktörer.


Om uppdraget:

Som industrielektriker arbetar du med elinstallationer, felsökning och underhåll inom industriell miljö - där driftsäkerhet och säkerhet är avgörande. Du behöver vara noggrann, tekniskt kunnig och trivas i varierade arbetsmiljöer.

Arbetsuppgifterna innefattar:
Förebyggande underhåll för att undvika driftstopp

Installation av elutrustning och ställverk

Felsökning och reparation av maskiner och elkomponenter

Arbete med högspänningsutrustning (i vissa fall)

Allt arbete sker med stort säkerhetstänk och noggrannhet



Vi söker dig som:

Har flerårig erfarenhet som industrielektriker

Har arbetat med ställverk och förebyggande underhåll

Har ECY-certifikat

Innehar B-körkort

Är ansvarstagande, självgående och har god samarbetsförmåga

Talar svenska

eLinked erbjuder:God lön efter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal: Installationsavtalet med tillhörande förmåner som reseersättning/restid mm.
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta - till projekt/ansvarsroller som kräver tydlig dokumentation
Fora: Olycksfalls försäkring - Tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, Sats, 24/7.
Ett stort kontaktnät i el-branschen
Trevliga aktiviteter med firman
God uppföljning och kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar & Kurser

Publiceringsdatum
2025-09-26

Profil
För att vara en attraktiv elektriker på eLinked ser vi gärna att du värdesätter yrkesstolthet, en vilja att göra ett snyggt och bra jobb samtidigt som du är en schysst arbetskollega. Det är viktigt att kunna samarbeta likaväl som att arbeta självständigt.

Välkommen med att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Löpande urval tillämpas, därmed kan tjänsterna komma att tillsättas innan annonsen löper ut.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
eLinked AB (org.nr 559191-1622), https://elinked.se/

Arbetsplats
eLinked Göteborg

Kontakt
Sevgi Yilmaz
sevgi@elinked.se

Jobbnummer
9528107

