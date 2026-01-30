Vi söker ILS-ingenjör till framtidens stridsflygplansystem
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-01-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Advanced Programs arbetar med förmågan att ta fram framtida stridsflygplansystem. Inom Advanced Programs ansvarar sektionen Overall Design för det tekniskt breda helhetsperspektivet, i tätt samarbete med övriga delar av utvecklingsavdelningen. Till Overall Design-sektionen söker vi nu en ILS-ingenjör med förmåga att lyfta blicken och se helheten.
Som ILS-ingenjör får du en central roll i att säkerställa hög kvalitet genom systemets hela livslängd genom att bidra i nedanstående aktiviteter efter förmåga och intresse.
* Tillförlitlighetsutredningar
* Underhållbarhetsutredningar
* Framtagning av teknisk information
* Design av supportsystem (GSE)
* Optimering och rekommendation av underhållslösningar
I rollen har du även möjlighet att påverka och föreslå processer, metoder och verktyg inom ditt område som en naturlig del av arbetsuppgifterna. Publiceringsdatum2026-01-30Profil
Vi söker dig som har en utbildning inom maskinteknik eller liknande, eller motsvarande erfarenhet. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och din förståelse för begreppet underhåll samt ett systems livscykel. Vi värdesätter en nyfiken, analytisk och initiativrik personlighet.
Du måste ha hög förmåga att kommunicera och producera underlag på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har tidigare ILS-erfarenhet, erfarenhet av eftermarknadsaktiviteter och simulering inriktad mot operativ drift och logistikanalys.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9714153